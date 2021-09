Ansett Logistics, transportator feroviar de mărfuri cu peste 15 ani experiență, vine la Bursa de Valori București cu primele sale obligațiuni în valoare de jumătate de milion de euro. Obligațiunile au intrat la tranzacționare astăzi, 15 septembrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare sub simbolul bursier ANS26E. Fondurile atrase de la investitorii din piața de capital sunt destinate finalizării achiziției unui număr de 125 de vagoane pentru transport materii prime in industria cimentului și mărirea capitalului de lucru necesar activității de transport pe calea ferată.

„Dinamica acestui an, atât în ceea ce privește listările de noi companii, cât și atragerea de fonduri prin intermediul obligațiunilor corporative, arată potențialul pieței de capital. De la începutul anului au fost listate la bursă, pe ambele piețe, 22 de emisiuni de obligațiuni corporative și 6 emisiuni de titluri de stat, cu o valoare cumulată de peste un miliard de euro. Ne bucurăm că Ansett Logistics aduce în atenția investitorilor, prin listarea obligațiunilor companiei, un nou domeniu de activitate, cel al transporturilor de mărfuri pe căi ferate”, a spus Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Transportul feroviar de marfă are în permanență nevoie de investiții prin achiziționarea de vagoane, pentru a asigura soluții logistice eficiente pentru clienții noștri. Mulțumim Bursei de Valori București pentru că ne-a oferit oportunitatea de a ne finanța prin piața de capital”, spune Nicolae Alexandru, Director General Ansett Logistics.

Compania a vândut în cadrul unui plasament privat derulat în aprilie a.c. un număr de 5.000 de obligațiuni corporative garantate, neconvertibile, dematerializate, cu o valoare nominală de 100 euro. Ansett Logistics a atras de la 29 de investitori suma totală de 500.000 de euro. Obligațiunile au scadența la 29 aprilie 2026 și o rată anuală a cuponului fixă de 8%, plătibilă trimestrial. Plasamentul privat de obligațiuni și listarea au fost realizate cu sprijinul BRK Financial Group.

„Astăzi este un 15 septembrie mai special, când clopoțelul semnifică deschiderea sezonului de toamnă pentru listările la care am lucrat în ultima perioadă. Prin listarea obligațiunilor emise de Ansett Logistics oferim posibilitatea unei investiții într-unul dintre sectoarele strategice ale economiei, dar slab reprezentate la BVB și ne referim la transporturi. Din punctul nostru de vedere, proiectul Ansett Logistics are toate ingredientele unui succes: obligațiunile oferă un cupon care a fost găsit ca fiind foarte atractiv de către investitorii care au participat în plasamentul privat și, în același timp, emisiunea este garantată cu un lot de peste 40 de vagoane, evaluate la peste 700 mii euro, practic o acoperire de 140% cu garanții”, a afirmat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

Ansett Logistics a fost înființată în 2005 și este un transportator feroviar de mărfuri care își desfășoară activitatea pe teritoriul întregului spațiu european. Compania a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 41,1 milioane de lei, în scădere ușoară față de 2019 (44,3 milioane de lei). În 2020 compania a înregistrat un profit de 688.190 lei, în scădere față de 2019, an încheiat cu un profit de 1,02 milioane de lei.

La nivelul anului trecut cifra de afaceri a fost realizată în proporție de trei sferturi din serviciile prestate pentru CRH Ciment România, respectiv transporturi feroviare de clinker, cărbune, gips, cocs, zgură sau agregate minerale. Conform Memorandumului de listare a obligațiunilor, transportul de cereale reprezintă o altă categorie importantă în structura veniturilor, în special ca urmare a înființării în 2013 a companiei Ansett Rail GmbH, cu sediul în Viena. Divizia din Austria a impulsionat segmentul de transport de cereale, componenta cea mai profitabila din punct de vedere al marjei, inițial cu o flotă în administrare de 35 de vagoane, ajungând în funcție de cererile clienților la administrarea a 400 de vagoane.

În primul semestru din acest an, Ansett Logistics a transportat aproape 300.000 de tone de materii prime și materiale, folosind cele 175 vagoane proprii, 82 închiriate și peste 300 vagoane din rețeaua CFR Marfă. Până la finalul acestui an, compania estimează ca va mai închiria încă 70 de vagoane specializate în transport de ciment. Pentru finalul acestui an Ansett Logistics estimează o cifră de afaceri de 44,3 milioane de lei, iar pentru 2022 o cifră de afaceri de 50,1 milioane de lei. Compania are 23 de angajați.