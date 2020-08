In luna august, ANSWEAR.ro premiaza cele mai frumoase fotografii care surprind razele de soare, in cadrul proiectului fotografic Catch the moment.

Cele mai frumoase clipe sunt petrecute in prezenta razelor de soare. Fie ca vorbim despre a sta pe un sezlong la malul marii sau a prinde rasaritul pe o pajiste la munte, soarele este prezent in cele mai multe fotografii de vara si in cele mai multe momente din viata noastra.

Concursul Catch The Moment lansat de ANSWEAR continua si in aceasta luna si propune sa stranga cat mai multe fotografii in care soarele este prezent. Asadar, participantii sunt incurajati sa posteze pe profilul lor de Instagram o fotografie care sa surprinda o zi insorita din viata lor.

Premiul lunii august este un set de produse de protectie solara oferit de Bottega Verde. In plus, ANSWEAR ofera 4 vouchere de discount 90% pentru cumparaturi de maxim 300 RON pe www.answear.ro.

La finalul lunii august, celebra actrita romanca Andreea Perju va desemna cele 5 fotografii castigatoare ale acestei editii. Mai multe detalii gasiti pe https://catchthemoment.answear.ro.