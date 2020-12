Într-o lume redusă la lupta împotriva noului coronavirus, actorul britanic Anthony Hopkins a marcat 45 de ani de când nu a mai consumat alcool. Starul din ”Tăcerea mieilor” a publicat pe reţelele sociale, cu două zile înainte de a împlini 83 de ani, un mesaj optimist adresat celor afectaţi de alcoolism sau de abuzul de substanţe, mai ales fanilor lui mai tineri, notează click.ro.

„În urmă cu 45 de ani, astăzi, am avut o revelaţie. Mă îndreptam spre dezastru bându-mi minţile. Am primit un mic mesaj care spunea «Vrei să trăieşti sau să mori?» şi am vrut să trăiesc”, a spus actorul, care joi va împlini vârsta de 83 de ani. El a încheiat mesajul urându-le tuturor „Un an nou fericit!” şi s-a arătat convins că 2021 va fi cel mai bun.

