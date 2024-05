Sezonul cu numărul 3 al serialului ”Durere și vindecare” are premiera la DIVA pe 21 mai și vor fi difuzate câte două noi episoade în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 15:50.

În acest sezon se întorc în rolurile principale Diana Hoyos (Sniped: Ultimate Kill, Oye Bonita) în rolul Maríei Clara, Sebastián Carvajal (Thousand Fangs, Dominique) în rolul lui Carlos, Viña Machado (Hangman’s Game, Lady, La Vendedora de Rosas) și Julián Trujillo (Anomolia, Déjà vu) ca Álvaro. În rolurile secundare li se alătură Nina Caicedo (Wild District, Loving Pablo), Luciano d’Alessandro (Las Brujas, My Sweet Fat Valentina) și Ricardo Vélez (Saluda al Diablo de mi Parte, Yo soy Betty, la Fea).

Cei cinci studenți la medicină, Manuela, Nicolás, Julio, Lina și Reynaldo se confruntă cu ceea ce ar putea fi cel mai dificil și decisiv an al carierei lor: stagiatura. Ei vor încerca să termine cu bine această perioadă sub îndrumarea Maríei Clara González, acum director la Spitalul Universitar Santa Rosa. Acești tineri împreună cu Carlos, acum coordonator intern, Sol Angie și Álvaro, vor prezenta publicului provocările unui nou an de muncă în spital.

Sezonul 3 aduce și noi profesori cheie: medicul ginecolog Fabio Mosquera, care se va întoarce la spital și o va face să sufere pe Sol Angie (acum căsătorită și cu copii); neurochirurgul și directorul științific Bernard McKenzie, care trebuie să se ocupe de noi proiecte; medicul pediatru Raúl Castillo; urologul Fernando Latorre, căsătorit cu Álvaro; medicul generalist Rocío Arboleda, care este nou coordonator de la urgențe și Gloria, care, întoarsă la Santa Rosa, încearcă să decidă între susținerea Mariei Clara sau a lui Félix Andrade, logodnicul ei. În mijlocul ambițiilor, al concurenței neloiale și al problemelor în iubire, María Clara și Carlos vor încerca să rămână împreună.

Printre surprizele din noile episoade se numără și revenirea actriței Viña Machado (care interpretează rolul Gloriei Mayorga). În sezonul 2, personajul ei și-a pierdut mama și apoi a demisionat pentru a se interna într-o clinică de reabilitare. O altă figură nouă în distribuția serialului este celebra actriță de telenovele de origine venezueleană Coraima Torres (cunoscută din „Kassandra”, 1992-1993). Dacă vă era dor de ea acesta este momentul să o revedeți pe micul ecran. Coraima Torres joacă rolul Renatei Vargas, mama lui Nicolás (Eduardo Pérez) unul dintre noii medici rezidenți din spital care și-a dorit mereu propria agenție imobiliară.

”Durere și vindecare” sezonul 3 este produs de RCN Televisión.

”Durere și vindecare” sezonul 3 are premiera pe 21 mai la ora 15:50, va fi difuzat în exclusivitate la DIVA, cu câte două episoade noi programate în fiecare zi de luni până vineri.

Află mai multe despre programele DIVA aici: https://www.facebook.com/divaromania/

Televiziunea DIVA este disponibilă pe poziția 84 în grila digitală DIGI, poziția 203 în grila ORANGE, poziția 102 în grila VODAFONE și poziția 30 în grila FOCUS SAT.