Au existat de-a lungul timpului mulți cârcotași care se întrebe „ce a văzut Antonia la Alex Velea”, „care e secretul relației lor”. Ei bine, frumoasa artistă a spulberat „misterul”. Într-o postare pe pagina ei de socializare, i-a făcut partenerul de viață o declarație de dragoste emoționantă și a enumerat mai multe motive pentru care îl iubește, notează click.ro.

„Cei mai mulți dintre voi nu știți, dar omul acesta întotdeauna mi-a suportat toanele. Când sunt în perioada sensibilă a lunii și am schimbări de dispoziție, în loc să se enerveze, el mă întreabă dacă am dureri și dacă poate să mă ajute cu ceva. Nu mai spun că, dacă mă accidentez, e ca și cum am fi siamezi, îmi simte durerea și îmi spune că ar vrea să o ia pe toată asupra lui. Are o răbdare infinită cu mine, este un exemplu când vine vorba de răbdare”, își începe Antonia declarația, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/antonia-cea-mai-frumoasa-declaratie-de-dragoste-pentru-alex-velea-niciodata-nu-am