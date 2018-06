Cel mai frumos cuplu din showbizz-ul românesc este şi cel mai bănos. Antonia (29 de ani) şi Alex Velea (34 de ani) au contracte pe bandă rulantă şi primesc mereu oferte pentru concerte sau pentru a face reclamă la diverse produse, împreună sau separat. Cel mai nou contract pe care sexoasa solistă l-a prins este o reclamă la o marcă de maşină, notează click.ro.

Vedeta a devenit de joi, 7 iunie, imaginea Volvo şi a primit o maşină gratis pe care o va conduce timp de un an şi pe care probabil o va folosi în turneele pe care le va avea în ţară. Îndrăgita artistă de muzică uşoară face faţă cu brio proiectelor pe care le are, iar sâmbătă, 9 iunie, a terminat primul sezon live din „The Four – Cei patru”, emisiunea muzicală de la Antena1, unde făcea parte din juriu alături de Feli Donose, Carla’s Dream şi Cheloo, mai scrie sursa citată.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/antonia-si-alex-velea-sunt-o-fabrica-de-bani