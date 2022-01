Antrenorul Florin Cristescu și-ar fi dorit să înființeze un centru de excelență în fotbal pentru copii, însă proiectul nu s-a materializat din lipsa banilor. Fostul mare fotbalist al Sucevei din anii `80 a declarat, la Radio Top: „Am avut ideea cu un centru de excelență în urmă cu vreo 7 ani cînd fusesem delegat de Federația Română de Fobal pentru o selecționată under-17. Avusesem ideea de a face un centru de excelență la Gura Humorului, pentru că-i o zonă aflată în mijlocul județului și avea tot ce era necesar pentru a crea un cadru propice pentru fotbaliști, cu teren, cu vestiare, cu piscină, cu liceu, cu absolut orice. Numai că am dat de greu la început în a elabora documentația și am renunțat. În plus, nici Federația, nici altcineva nu se implica financiar. Federația se implică doar verbal cu bani, ca și în Campionatul de Elită. Ce este peste 200 de kilometri plătește Federația. Și banii nu vin la timp, apar întîrzieri. E greu”. Florin Cristescu a mai spus: „Trebuie să ai o bază pentru a te apuca să realizezi ceva. Altfel nu poți. La fotbal sînt cheltuieli zilnic pentru că intervin fel de fel de lucruri. Ai turnee. Or, se accidentează un copil și trebuie să-l ajuți, așa că ai nevoie de bani”.