Antrenorul principal al echipei Foresta Suceava, Florentin Petre, este încrezator că problemele formaţiei sale îşi vor găsi o rezolvare până la reluarea campionatului Ligii a II-a, iar formaţia suceveană nu va împărtăşi aceiaşi soarta ca Olimpia Satu Mare şi ASA Târgu Mureş, care au abandonat competiţia în pauza de iarnă.

“Nu cred că vom ajunge într-o situaţie similară cu cea de la Satu Mare sau Târgu Mureş. Cu siguranţă, până la reînceperea campionatului, se va găsi o cale să continuăm acest proiect. Foresta e o echipă foarte iubită şi trebuie să meargă mai departe. Acest oraş merită mult mai mult. Avem cei mai mulţi spectatori din Liga a II-a, lumea vine să ne susţină, iar din acest punct de vedere multe echipe din Liga I ar fi invidioase pe noi. I-am rugat pe patroni, pe cei din conducerea administrativă, să se întâlnească, să discute, pentru că, deşi pun suflet în munca mea şi am o dorinţă nebuna de a reuşi, atâta timp cât nu există susţinere din partea tuturor, singuri nu ne putem îndeplini obiectivele”, a declarat antrenorul principal al Forestei.

Florentin Petre a mai declarat că va încerca să-i convingă pe Bogdan Tudoreanu şi Marius Lup sa revina în cadrul staff-ului tehnic de pe Areni.

“Am să fac tot posibilul să îi readuc pe cei din staff-ul tehnic pentru că sunt oameni de calitate, alături de care am avut rezultate de când am venit la Suceava. În rest, am toate condiţiile, mai ales că am făcut cantonamentul pe care l-am cerut. Singura problema e legată de jucători. Mai am nevoie de doi fundaşi centrali şi de un fundaş lateral stânga”, a mai spus Florentin Petre.