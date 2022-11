Antrenorul Marin Barbu crede că echipa de fotbal de Liga a III-a, Foresta Suceava, are șanse mari să promoveze în eșalonul secund. În plus, el are cuvinte de laudă la adresa președintelui clubului, Gabriel Clim, și a antrenorului principal, Dorin Goian. Într-un scurt interviu acordat Radio Top, fostul mare antrenor al fostei grupări de primă ligă Foresta, Marin Barbu, a declarat: „La clubul din Suceava, lucrurile s-au schimbat nu în bine, ci în foarte bine. Am mare încredere în Goe și în Clim. Sper ca anul ăsta să fie anul Forestei. Avînd în vedere tradiția fotbalistică a echipelor din Seria I și Seria a II-a, care se întîlnesc la barajul de promovare, eu cred că Suceava este mai îndreptățită să ajungă în Liga a II-a, mai ales că publicul spectator merită să vadă ceva mult mai bun decît la Liga a III-a”. Tehnicianul a adăugat că îi mai dă sfaturi fostului său elev Dorin Goian. Marin Barbu a afirmat: „Goe este un băiat care ascultă, însă el are ultimul cuvînt în ceea ce face. E foarte bine, pentru că nu costă bani dacă asculți pe toată lumea. Chiar i-am zis că la Liga a III-a nu-i neapărat să ai mari fotbaliști. Dacă pot alerga, ai rezultate. Noi, fosta Foresta, în Divizia A, am cîștigat foarte multe meciuri la nivelul pregătirii fizice. Dacă există seriozitate și îți ții cuvîntul față de jucători, ai rezultate. Am încredere foarte mare în Goe și în Clim”. La invitația celor doi, Marin Barbu va asista la meciul din această lună de pe Stadionul <Areni> dintre Foresta și Șomuz Fălticeni. Foresta este lidera Seriei I a Ligii a III-a, cu 28 de puncte, cu șapte în plus față de ocupanta pozițieo secunde, CSM Bacău. Marin Barbu este coordonatorul centrului de copii și juniori al clubului din Liga I Sepsi Sfîntu Gheorghe.