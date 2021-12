Antrenorul principal al echipei de handbal de Liga Națională CSU Suceava, profesorul Petru Ghervan, susține că rezultatele mai puțin bune din actualul sezon au drept cauză nestabilirea relațiilor de joc, după venirea noilor sportivi. Un alt motiv îl constituie creșterea calității campionatului. CSU a pierdut multe partide la limită și se află pe locul 11 în Liga Zimbrilor, cu 12 puncte. În total sînt 14 formații. Tehnicianul grupării sucevene a declarat, la Radio Top: „În vară am adus opt jucători noi, ce-i drept, de mai bună calitate. Am întărit echipa ca forță, însă rămînem o echipă fragilă, o echipă în reconstrucție, care încă își caută direcția, își caută busola. Timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, cinci luni, nu ne-a permis să legăm relații de joc prin care să dominăm adversari de mai bună valoare, la rîndul lor, decît anul trecut. Să nu uităm că nu mai sînt 16 echipe, ci 14, s-au concentrat valorile, plus ce s-a adus din afară. Exemplul lui Dinamo nu este unul poate edificator. Este unicat. În ultimii 30 de ani, cel puțin, n-a avut România o echipă de club la valoarea lui Dinamo. Dar, toate echipele s-au întărit la nivelul lor proporțional cu ceea ce a făcut Dinamo. Și noi am procedat la fel, însă deocamdată nu putem să ne lăudăm cu punctele pe care ni le-am fi dorit și nici cu un joc stabil la nivel înalt”. Profesorul Ghervan a adăugat: „Am avut un joc fluctuant, cu momente foarte bune, care au creat dificultăți adversarilor, mai ales în deplasare, dar și cu momente slabe, momente în care am fost subordonați adversarilor mai puternici, din toate punctele de vedere”.

Antrenorul lui CSU a explicat de ce apar fluctuațiile în joc: „Momentele în care jucătorii apelează la automatisme sînt momentele critice ale jocului. Chiar dacă ai pregătit două-trei săptămîni sau două luni ceva pentru o situație tactică, pentru a înfrunta un adversar într-un anumit mod, atunci cînd ești la limită, cînd există presiunea scorului, jucătorul face ce știe el mai bine. Relațiile de joc, traseele pe care le facem trebuie să le distrugă pe cele vechi. Or, traseele sînt în discordanță cu ceea ce facem acuma pentru că jucătorii au venit de la cu totul alte echipe”. Obiectivul grupării locale de handbal este menținerea în Liga Națională. La finalul sezonului, ultimele două clasate vor retrograda direct în Divizia A. Ocupantele locurilor 11 și 12 vor participa la un baraj pentru menținerea în Liga Zimbrilor.