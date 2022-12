Antrenorul principal al echipei de handbal de Liga Națională, CSU Suceava, profesorul Petru Ghervan, este mulțumit de parcursul grupării în actualul sezon, în condițiile în care au apărut și accidentările. Gruparea locală ocupă locul IX din XIV, cu 17 puncte, după ce, ieri, în ultimul meci din acest an a fost învinsă la București, de campioana Dinamo, cu scorul de 42 la 31. Prezent în studioul Radio Top, tehnicianul a declarat: „Avem cinci victorii, din care două cu o echipă de top, Minaur Baia Mare, aflată pe locul secund, și trei cu echipe cu care sîntem în luptă directă. Mai avem două egaluri. Am reușit în acest sezon să nu pierdem pe teren propriu decît meciul cu Dinamo și am avut victoria de la Baia Mare din prima etapă, după o pregătire bună de vară. Jucătorii s-au simțit foarte bine și totul a decurs bine, fără absențe majore”. Profesorul Ghervan a completat: „O echipă care joacă într-un ritm destul de ridicat, cum este cea a noastră, are nevoie de schimbări. În momentul în care schimbarea este una care nu modifică ritmul, lucrurile merg bine în continuare. Cînd nu se întîmplă așa, lucrurile mai scîrțîie, și am avut asemenea momente. Acum avem cinci accidentați: Balasz Botond, Claudiu Lăzurcă, Daniel Stanciuc, Pavel Loic și Alexandru Dascălu. Sînt jucători de la linia de nouă metri. Am rămas ieri, la București, cu doi sportivi care au mai jucat anul acesta la linia de nouă metri: Adrian Tîrzioru și Irakli Kbilashvili. Aceștia au făcut tot ceea ce au putut în condițiile date, cu un adversar care te sufocă prin ritm și prin puterea fizică. Orice contact fizic acolo costă dublu față de un contact cu un jucător din orice altă echipă. Cînd lipsesc jucători din același compartiment sau de pe același post deja lucrurile devin dramatice. Trebuie să improvizezi și asta înseamnă să sacrifici un jucător de pe alt post, care nu se simte bine acolo. Apoi, scade randamentul de ansamblu al angrenajului, fiindcă jucătorul are frîna de mînă trasă. Practic, acolo, lucrurile se cam opresc și îi este ușor apărării să se reorganizeze, să se reechilibreze”. De asemenea, antrenorul formației sucevene a subliniat că, la un moment dat, în partida cu Dinamo, CSU a avut cinci juniori în teren și a adăugat: „Înseamnă mult pentru ei și pentru ce înseamnă echipa noastră în viitor. De fapt, obiectivul nostru este să-i creștem și să-i integrăm pe acești copii în echipa mare. În lot, din 18-20 de jucători, șase sînt juniori. Juniorii au șansa să joace mai mereu atunci cînd nu sînt accidentați. Cînd există posibilitatea joacă”.