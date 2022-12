Antrenorul secund al liderului Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava, Ovidiu Bosancu, susține că principalii actori ai parcursului aproape perfect al formației sunt jucătorii și antrenorul principal Dorin Goian. El este profesor la Liceul cu Program Sportiv, care dă mulți jucători la prima echipă a Forestei, dar și la cea din Liga a IV-a. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, profesorul a afirmat: „Sunt și eu o rotiță la Foresta, am pus și eu umărul cât am putut, însă artizanii principali sunt jucătorii și cred eu că Dorin Goian. Apoi conducerea și noi restul care suntem. Chiar avem în componență un număr mare de tineri. Au avut un context favorabil în sensul acesta în ideea în care s-a început la drum cum s-a început. Nu se știau foarte multe despre buget. S-a schimbat și conducerea, nici nu au fost posibilități să se aducă jucători pe salarii mari și nu știu de unde cu C.V. Acesta a fost un avantaj și se întâmplă la un timp de, ca la majoritatea echipelor să fie un context favorabil pentru tineri, să profite ei”. Ovidiu Bosancu a completat: „Am reușit pe partea asta de grup, de spirit de grup să creștem de la meci la meci, să creștem foarte bine. Să ne cunoaștem în timp. Ne-au ajutat foarte mult și rezultatele. Este un grup tânăr, cu băieți de caracter. Avem un grup frumos, avem o bază”. Foresta este lider detașat în Seria I a Ligii a III-a. După disputarea a 15 etape, gruparea suceveană a acumulat 36 de puncte, cu nouă în plus față de ocupanta locului secund, Bucovina Rădăuți.