Recent, la Port Said în Egipt au avut loc Jocurile Mediteraneene la handbal masculin cadeți. România a fost și ea invitată la această competiție de prestigiu, chiar dacă nu are ieșire la Marea Mediterană. Această a XVI-a ediție a avut parte și de ”amprenta” Sucevei prin antrenorul secund al selecționatei României, Răzvan Bernicu. Naționala României îl are pe banca tehnică ca antrenor principal pe Narcis Cîtu, tehnician de la Centrul Olimpic de la Sighișoara, în timp ce de pregătirea portarilor se ocupă Daniel Apostu.

Naționala de cadeți a României a avut parte de o grupă dificilă la acest prestigios turneu, printre adversarele alor noștri numărându-se Tunisia, Muntenegru, Arabia Saudită, Algeria și Libia. Modul de desfășurare al competiției și de calculare al punctajul este puțin diferit de cel internațional. Fiecare meci se dispută pe durata a trei reprize a câte 15 minute, iar pentru fiecare repriză câștigată se adaugă un punct în clasament, în caz de egalitate pe reprize se pun 0,5 puncte, iar în cazul victoriei finale se mai contabilizează două puncte.

Naționala României a învins Algeria cu 23-8, a pierdut în fața Muntenegrului cu 23-27, dar în acest meci ultimele două reprize s-au încheiat la egalitate, a trecut de Libia cu 34-13, de Arabia Saudită cu 22-21 și a învins și Tunisa cu același scor.

În sferturile de finală România a trecut de Turcia după un meci aprig disputat cu scorul de 24-13. În semifunale România a întâlnit cea mai puternică formație a Jocurilor Mediteraneene, Franța, în față căreia a cedat rezonabil cu 15-22. În finala mică, România a avut ca adversară selecționata țării gazdă, Egipt, în fața căreia a pierdut cu 16-21. De menționat că majoritatea jucătorilor naționalelor Tunisiei, Algeriei, evoluează în campionatul de juniori al Franței.

”Locul patru obținut la acest turneu reprezintă o realizare deosebită în condițiile în care am întâlnit echipe foarte puternice. Organizarea competiției a fost una foarte bună, iar jucătorii noștri a arătat coeziune și caracter. Să nu uităm că am disputat opt jocuri în acest turneu, față de cinci cu cât erau elevii noștri obișnuiți.

Am avut momente foarte bune și în partida cu Muntenegru și în cea cu Egiptul, iar defensiva noastră a fost la înâlțime. Din acest motiv și portarul nostru Gabi Preda a primit diploma de cel mai bun portar. Din lotul de cadeți al României face parte și suceveanul Ionuț Andriescu, care nu a participat totuși la această acțiune, dar care este în vederile naționalei de cadeți.

Pentru noi urmează două turnee în Franța și Suedia, scopul nostru principal fiind calificările din 2020 în care vom încerca să ajungem în prima grupă valorică.

Pentru mine urmează un meci din grupa I de valoare cu juniorii I de la LPS Suceava, meci în care vom întâlni LPS Roman, după care va veni derbiul cu CSM Ploiești, cealaltă echipă neînvinsă din competiție. Sper să ajungem cât mai sus și cu formația LPS Suceava, dar și cu naționala României” a declarat antrenorul secund al echipei de handbal masculin cadeți a României, Răzvan Bernicu.