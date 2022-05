După doi ani de evenimente amânate în contextul pandemiei COVID-19, comunitatea MORE Networking anunță cu mare încântare reluarea Conferinței Anuale de Business Networking. Ediția de anul acesta are loc în data de 31 mai și va fi găzduită de JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Ne-am obișnuit participanții ca pe șcena conferinței să urce oameni de afaceri care inspiră, un exemplu de ambiție și determinare pentru comunitatea de business, iar această ediție nu va face notă discordantă.

Tema conferinței din 2022 este „Antreprenor de România”, izvorâtă din dorința de a cunoaște oamenii din spatele unor afaceri românești de succes și de a afla de la ei despre cele mai dificile măsuri pe care le-au luat pentru readaptarea activității în pandemie. Bonus, garantăm povești savuroase, plus atât de mult așteptatele sesiuni de networking între participanți, prânzul de afaceri și gala premiilor MORE.

„Ne bucurăm să putem relua evenimentele care au lipsit tuturor, evenimente dedicate interacțiunii de business în mediul de afaceri. Conferința anuală este cel mai mare eveniment dintre acestea pentru că va crea contextul în care toți participanții pot să-și prezinte afacerea și să interacționeze cu minim 60 de alți antreprenori. În plus, ne bucurăm de prezența brandurilor de renume care urcă pe scenă la fiecare ediție, pentru a ne confirma că succesul este puterea de a trece peste fiecare eșec cu entuziasm”, Roxana Domnica, fondator al Comunității MORE Networking.

Între invitații care vor cuceri sala cu povești antreprenoREALE se numără: Alina Donici – fondator Artesana, Maria și Marius Verdeși – fondatori Zimbria, Cristian Găvan – fondator MAM Bricolaj, Titi Aur – Fondator al Academiei Titi Aur, Nicuța Enache – proprietar Osteria Ciao Niki, Alex Mătieș – CEO Morile Mătieș, Lucian Bădilă – 5 to go. De asemenea, am pregătit discuții despre provocările de mediu cu Daniela Dobre – Green Environment Support, despre GDPR cu Ciprian Harabagiu – Managing Partner Decalex Digital și despre viitorul copiilor în business cu Nicoleta Munteanu – vicepreședinte CONAF.

Cu siguranță, mulți dintre participanți îl cunosc, măcar din auzite, pe invitatul special de anul acesta: Cristian Pandel, fondator Christian Tour, care se mândrește cu 25 de ani de antreprenoriat și turism, trăiți și munciți cu pasiune și dedicare. Îl vom avea alături de noi în toată verva să de vorbitor: într-un interviu live, pe scenă.

Conferința Anuală de Business Networking creează un mediu de interacțiune, într-un spațiu dedicat relaționării, între oameni de afaceri din domenii de activitate diverse, companii și antreprenorii membri ai comunității MORE Networking. Sesiunile dedicate networkingului sunt cele care asigură interacțiunea și schimbul de experiențe între toți cei prezenți.

Față de edițiile anterioare ale conferinței, care au numărat peste 150 de participanți în medie, estimăm o participare și mai ridicată în acest an care aduce un suflu nou, post-pandemic, în comunitatea de business. Ca la fiecare ediție, și de această dată vor fi alături de noi mărci de renume care vor face vizita participanților la conferință și mai plăcută, cu activări de produse, degustări și activități menite să aducă laolaltă consumatorul și brandurile preferate: Château Varterly, Răureni, 5 to go.

Organizarea Conferinței Anuale de Business Networking, precum și restul activităților din portofoliul comunității MORE Networking se bazează pe ideea „contactele aduc contracte”; peste 80% dintre oamenii de vânzări spun că o mare parte din profit este realizată grație activității comunităților de networking și recomandărilor calificate de business.