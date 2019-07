Afaceri.ro organizează un bootcamp pentru antreprenori în Uzbekistan la finalul lunii August 2019. Se anunță a fi o experiență unică pe Drumul Mătăsii pentru lideri, antreprenori vizionari, intraprenori entuziaști, manageri români și călători curioși.

Astfel, în perioada 27 August – 4 Septembrie vor fi organizate o serie de cursuri, ateliere și vizite de studiu unice în Tashkent, Samarkand, Khiva și Bukhara. Programul cuprinde cursuri de antreprenoriat, creativitate, gândire laterală, cursuri de etică și cultura afacerilor în Asia Centrală. Vor fi organizate vizite de studiu și întâlniri relevante pentru interesele de afaceri ale participanților. Cursurile și evenimentele vor fi organizate inovativ în cadre spectaculoase oferite de istoria și geografia Uzbekistanului.

În regia deplasării va fi utilizată logistica locală, în care vor fi incluse impresionantul tren rapid din Uzbekistan, avioane și mașini de teren (jeep safari în deșert). Se vor vizita locuri unice, cum ar fi mormântul lui Timur Lenk, fondatorul imperiului Timurid, iar programul va curprinde și experiențe ale culturii autentice din Asia Centrală printr-un program social inedit. Programul se adresează întreprinzătorilor din toate sectoarele economiei, dar cu precădere din industria alimentară, educație, agricultură, textile, ICT și turism.

„La finalul acestui bootcamp, ne putem declara încântați de progresul profesional al participanților în a fi mai pregătiți pentru afaceri antreprenoriale, inspirați în decizii, cu mai multe cunoștințe relevate despre economia și oportunitățile Uzbekistanului și ale Asiei Centrale în general, dar și mulțumiți că am avut ocazia să le oferim o experiență unică în dezvoltarea individuală, pe toate planurile,” a declarat Marius Alexa, coordonatorul proiectului.

Taberele de antreprenoriat Afaceri.ro sunt gândite să îmbine educația cu explorarea, să scoată din zona de confort tradițională întâlnirile de tip training, ateliere de lucru și networking, ducându-le la mii de kilometri depărtare, în zone cu adevărat unice în lume. Persoanele interesate să afle mai multe detalii despre acest bootcamp sunt invitate să acceseze pagina oficială – https://www.afaceri.ro/bootcamp-afaceri-ro-uzbekistan-2019/ – sau să contacteze organizatorii la evenimente@arhipelago.com.

Afaceri.ro este un program de conferințe, misiuni economice și tabere de instruire, care sunt derulate cu scopul de a ajuta antreprenorii din companiile românești să se dezvolte și să devină mai competitivi. Acestea le oferă participanților oportunități de a explora piețe externe, de a înțelege mecanismele de pătrundere pe noi piețe ale produselor românești și nu în ultimul rând, de a lega contacte ce se pot transforma în potențiale afaceri profitabile. Acest program are la activ reușite concrete și rezultate pe multiple planuri. Până în acest moment au fost realizate misiuni economice în Bălți, Cernăuți, Chișinău, Odesa, Viena, Expo Milano, Londra, Southmpton, Oslo, New York, Austin, Dallas, Houston, Las Vegas, San Francisco, Beijing, Hong Kong, Macao, Shanghai, Expo Astana Kazahstan, Baku, Tbilisi, Tel Aviv, Moscova, Vladivostok. Bootcamp-uri Afaceri.ro au organizate în Siberia, Kamchatka, Tibet și Nepal.