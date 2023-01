Vineri seara, Casa de Cultură ”Platon Pardău” a fost gazda unei conferințe publice intitulate ”Ce înseamnă să fii antreprenor”. În cadrul acesteia, publicul a avut ocazia de a învăța ceea ce presupune o meserie de antreprenor, importanța și beneficiile cunoașterii părții teoretice, ce înseamnă o franciză, dar și diverse discuții cu conținut din experiența practică avută de cei trei speackeri (Carmen Năstase-decan FEAA USV, Marius Alexa-fondator Afaceri.ro, Finanțări.ro și CEO ARHIPELAGO și Sergiu Ignătescu-fondatorul casei de cafea Cafe Ines). Pe scenă a mai fost invitat și un tânăr din public. Acesta a ajutat cei doi prezentatori, Alexandra Ungureanu și Andrei Leancă să creeze un mic joc de imaginație.

În dimineața de sâmbătă, în Sala Oglinzilor din incinta Primăriei Municipiului Vatra Dornei, a avut loc lansarea Clubului Afaceri.ro Țara Dornelor. Proiect ce și-a pus ambiția de a încuraja spiritul antreprenorial în rândul tinerilor, atragerea de investitori în Bazinul Dornelor și punerea la dispoziție a resurselor necesare pentru dezvoltare al oricărui tip și nivel de companie.

În cadrul evenimentului de lansare au fost prezentate proiecte si companii ce reprezintă un model de bune practici în activitatea economică a zonei. Dintre cei ce au luat cuvântul, îi amintim pe Petru Ariciuc-șef serviciu Salvamont Vatra Dornei, Andrei Chirilă-președinte ”Țara Dornelor” destinație de ecoturism, Dorian Dascălu-președinte OTD Vatra Dornei și inițiator al proiectului ”Panaci sat european de tineret 2023”, Eusebiu Axinia-tânăr antreprenor dornean și fondator ”The Barber Bro’s”, Roman Boca-fondator clinici și laboratoare de analiză ”Dorna Medical”, Amalia Georgescu- coordonator Club Afaceri.ro Iași, Alexandru Mihai Scutaru-organizator de evenimente în cadrul ARHIPELAGO, Adrian Niță-antreprenor din Iași și participant în diverse misiuni economice în străinătate, evenimente organizate de Afaceri.ro și Viorel Macovei-președinte Afaceri.ro

”Recunosc că totul a început ca o joacă în luna Octombrie, după participarea la un eveniment în Iași. Atunci, am primit propunerea din partea domnului Marius Alexa de a organiza la Vatra Dornei reuniunea de iarnă pentru membrii comunității și înființarea unui Club în Țara Dornelor. Treptat, după ce am primit sprijinul autorităților locale, dar și al unor oameni de afaceri și specialiști din zonă, am decis să fac și cele două evenimente pentru publicul larg și antreprenorii locali.

Am fost puțin dezamăgit de faptul că dornenii nu a luat parte într-un număr foarte mare la evenimentul de vineri seara, însă totul a compensat din direcția comunității Afaceri.ro. Dintre cei aproape 30 de antreprenori și specialiști ajunși la Vatra Dornei din toate colțurile țării, patru și-au arătat interesul de a investi și de a-și dezvolta afaceri în zonă.

A fost mult de muncă pentru a pune totul la punct și ”distracția abia acum începe. Societatea are nevoie de antreprenori. Dacă vrem să se schimbe cu adevărat ceva în zonă, pașii trebuie să vină din rândul nostru, al cetățenilor. La cât de comozi am devenit ca nație, nici Ștefan cel Mare de renaște și vine la conducere, tot nu poate face nimic.

Mii de mulțumiri colegei mele Alexandra Ungureanu pentru tot ajutorul oferit, conducerii Primăriei Vatra Dornei, Agenției Naționale a Zonelor Montane, Universității Ștefan cel Mare Suceava, Asociația Promovarea Economiei Cunoașterii și celor de la Profesional Academy pentru cele două cursuri de manager oferite gratuit. Acestea au fost oferite celor doi tineri din public, Cosmin Andriescu și Roxanei Alupei, pentru cele mai bune întrebări adresate invitaților noștrii.” a declarat Andrei Leancă, antreprenor dornean cu experiență în managementul evenimentelor de dimensiuni medii și mari și coordonatorul Club Afaceri.ro Țara Dornelor