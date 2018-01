BVB extinde etapa de nominalizare pentrucea de-a doua ediție a Made in Romaniapână pe 16 februarie datorită interesului ridicat pentru acest proiect

Antreprenorii din întreaga țarăîși pot încă înregistra afacerile pe bvbleague.ropentru a intra în Liga BVB

Bursa de Valori București (BVB) prelungește cu două săptămâni, până la finalul zilei de 16 februarie,perioada în care companiile antreprenoriale românești pot fi nominalizate în proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca în prima ediție, BVB a observat un interes ridicat față de acest proiect și un număr în creștere de nominalizări venite în ultimele zile de peste tot din țară din partea antreprenorilor români, precum și a angajaților din companii românești, pe website-ul dedicat proiectului: www.bvbleague.ro.

Interesul în creștere pentru Made in Romania este datorat și sprijinuluioferit de membrii Comitetului de Nominalizare, al membrilor Juriului, precum și al companiilor care au intrat în Liga BVB în prima ediție a Made in Romania, derulată în anul precedent.

„Ne bucurăm să vedem că Made in Romania este un program de succes, atât prin faptul că o parte dintre companiileintrate anul trecut în Liga BVB și-au anunțat intenția de listare, cât și prin faptul că,acum, companiile din Ligă recomandă și celorlalți antreprenori să se alăture programului Made in Romania,” a declarat directorul general al BVB, Adrian Tănase.

Aflat deja la cea de-a doua ediție, Made in Romania este un proiect unic care își propune să identifice și să promoveze antreprenoriatul românesc. În cursul anului 2018partenerii ce vor sprijini derularea proiectului sunt Grupul Banca Transilvania, Horváth & Partners, Mazars, NNDKP și Tradeville.

„Pe lângă beneficiile de imagine și marketing, companiile din Liga BVB beneficiază de know-how-ul partenerilor Made in Romania. Acest program de mentorat este gândit pentru stimularea proceselor de inovare și bunelor practici în cadrul companiilor, pentru a le sprijini, astfel, creșterea. Prin Made in Romania, am reușit încă de anul trecut să punem în lumina reflectoarelor companii antreprenoriale românești despre care se vorbea mai puțin,” a declarat Lucian Anghel, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

După încheierea perioadei de înscriere, BVB și membrii Comitetului de Nominalizare vor selecta 50 de companii care vor ajunge în etapa finală, în care un juriu format din 12 experți va alege 14 companii. Cea de a 15-a companie va fi aleasă pe baza votului publicului, în perioada 19martie –3aprilie, pe website-ul proiectului. Lista finală a companiilor selectate va fi anunțatăîn luna aprilie, în cadrul Galei Made in Romania.

Aceste companii vor intra într-un program de mentorat, derulat în perioada mai – noiembrie 2018, în vor fi acoperite subiecte precum marketing și branding, strategie și inovare, audit și finanțarea dezvoltării. În funcție de tema fiecărei luni, vor avea loc ateliere, training-uri și întâlniri dedicate echipelor și angajatilor din companiile selectate.

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori București în 2017 pentru a identifica și promova companiile de top din România. Scopul proiectului Made in Romania este identificarea viitoarelor motoare ale economiei românești și sprijinirea acestora timp de un an pentru a le ajuta să-și aducă afacerile la nivelul următor, îmbunătățind transparența, vizibilitatea, reputația și, cel mai important, obținerea accesului la capitalul necesar dezvoltării și creșterii ulterioare.

Participarea la acest proiect este gratuită și voluntară. Companiile care au fost propuse de către terți vor fi informate cu privire la nominalizarea lor și li se va cere acordul pentru a fi luate în considerare în cadrul proiectului. Mai multe informații despre proiect, desfășurare, precum și formularul de nominalizare sunt disponibile pe website-ul www.bvbleague.ro.