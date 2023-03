Pe 23 martie, Iași va fi gazda celui mai important eveniment educațional din România, IUF – The International University Fair. Vizitatorii au ocazia să interacționeze cu reprezentanții a peste 20 de universități și instituții educaționale din peste 5 țări și pot participa la sesiuni de discuții și workshop-uri practice în cadrul Conferinței YouForum.

YouForum – Conferința care pune dezvoltarea abilităților de viitor pe primul loc

YouForum vine în sprijinul celor care participă la eveniment, printr-o serie de ateliere practice, sesiuni de discuții și prezentări ale universităților prezente la eveniment, menite să îi ajute să își aleagă cariera, programul de studiu potrivit, dar și să dezvolte competențele personale și profesionale prin activități interactive.

Tinerii au nevoie să lucreze la abilitățile care îi vor ajuta să își construiască viitorul chiar din timpul școlii. Conform studiilor, printre competențele căutate de angajatori se numără și: creativitatea, gândirea critică, inteligența emoțională, comunicarea eficientă, capacitatea de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor. De aceea, la YouForum, participanții pot alege dintr-o varietate de teme pe care să le exploreze pentru a-și crește șansele la un viitor de succes.

Elevii și studenții se pot înscrie la peste 5 sesiuni de discuții și workshop-uri printre care și:

Superputeri în era digitală. Ce competențe se caută?

Rock the stage. Atelier de public speaking

Cum sa alegi programul de studiu care ți se potrivește?

Business sau facultate? Le poți avea pe ambele

Facultate în România sau în străinătate? Alegerea potrivită, admitere și finanțare

Peste 10 invitați – persoane publice, specialiști în business, marketing, management, entertainment, psihologi și reprezentanți ai universităților internaționale

Oana Filip (Communication Specialist & Community Builder), Iulia Ințoc (Marketing Director), Loredana Bertișan Pop (Content & Community Manager), Speranța Talabă (Antreprenor și consultant SMM & Branding) sunt doar câțiva dintre speakerii care, pe 23 martie, vor discuta direct cu tinerii din Iași.

Conferința YouForum este parte componentă a IUF – The International University Fair. Pentru a participa este necesară înscrierea la eveniment pe iuf.ro.

IUF – The International University Fair este cel mai important eveniment educațional din România, aducând an de an peste 26.000 de elevi, studenți, profesori și părinți față în față cu universități internaționale și naționale pentru a le prezenta programele de studiu și facilitățile de care pot beneficia (burse, surse de finanţare, oportunităţi de angajare, consiliere educaţională şi vocaţională).

Înscrierile sunt deschise pe site-ul evenimentului. Noua ediție va avea loc în 3 orașe – București (18-19 martie), Timișoara (21 martie) și Iași (23 martie).