Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, la Radio Top că și-ar dori ca anul acesta să demareze construcția primei parcări supraterane din oraș. El a spus că parcarea va fi ridicată în spatele primăriei. În şedinţa Consiliului Local din această lună va fi recitificat bugetul pentru această lucrare estimată la o valoare de 2 milioane de euro. Municipalitatea suceveană a identificat zece locuri pentru amenajarea de parcări supraterane. Pe de altă parte, Ion Lungu a spus, la Radio Top, că urmează să fie asfaltate toate străzile din cartierul Zamca.

