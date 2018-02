Parcă e blestemat! De fiecare dată, în perioada preselecțiilor pentru Eurovision, numele lui Mihai Trăistariu apare în diverse scandaluri. Mai nou, românul i-a supărat pe compozitorii scandinavi care ar fi investit 6.000 de euro într-o piesă compusă special pentru el. Și asta pentru că în preselecția din 28 ianuarie, de la Timișoara, Mihai a concurat cu piesa „Heaven”, potrivit click.ro.

Mihai Trăistariu se apără și aduce explicații: „N-am păcălit niciodată pe nimeni. În fiecare an primesc zeci de piese pentru Eurovision de la compozitori din străinătate. Aşa mi se întâmplă din 2006, de când am fost la Eurovision cu piesa «Tornero». În acest an am primit 35 de piese de la străini şi una de la un român (Mihai Pocorschi). Am ales două dintre ele, care mi s-au părut foarte reuşite, şi le-am tras câte un demo la mine în studio ca să văd cum sună pe vocea mea. Între timp s-a făcut deja luna decembrie şi până să hotărăsc cu ce piesă o să mă înscriu a mai sosit una, «Heaven». De la prima ascultare am realizat că asta va fi piesa mea pentru Eurovision 2018. Şi le-am abandonat pe celelalte două. Neavând vreun contract cu nimeni nici nu mi-a trecut prin cap că se va supăra cineva”, a declarat Mihai Trăistariu pentru www.adevarul.ro, conform sursei citate.

