Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că o prioritate în această perioadă pentru municipalitate, o reprezintă pregătirea proiectelor europene din Exercițiul Financiar 2021-2027. El a arătat că în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții unităților de învățământ, au avut loc licitațiile pentru pregătirea documentației tehnico economice la un număr de 10 școli gimnaziale unde se vor face investiții de aproximativ 10 milioane de euro. Astfel pe Axa prioritară 6. “O regiune educată” se vor construi săli de sport la Școala gimnazială nr. 1, din zona centrală, Școala gimnazială nr. 4, din cartierul George Enescu și Școala generală nr. 8, din cartierul George Enescu.To pe această axă de finanțare se va face mansardare la Școala gimnazială nr. 11, Miron Costin din Burdujeni. Pe Axa prioritară 3 ”O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” se vor finanța proiecte pentru creșterea eficienței energetice la Școala gimnazială nr. 3, de pe Mărășești, Școala gimnazială nr. 5, Jean Bart Burdujeni, Școala gimnazială nr. 6, din Burdujeni sat, Școala gimnazială nr. 7, Grigore Ghica Voievod din Ițcani, Școala gimnazială nr. 9, Ion Creangă din cartierul Obcini și Școala gimnazială nr. 10, din cartierul Burdujeni. ”Valoarea estimativă a lucrărilor pentru realizarea celor nouă proiecte se ridică la aproximativ 10.000.000 euro. Infrastructura școlară reprezintă o condiție esențială pentru performanță în domeniul educației”, a declarat Lungu.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings