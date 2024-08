DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului ”Amenajamentul Ocolului Silvic Pojorâta, UP I Rarău, UP III Valea Putnei, UP IV Fundu Moldovei și UP V Sadova – fond forestier proprietate publică a statului” amplasat în UAT Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Breaza, Ciocănești, Dorna Arini, Fundu Moldovei, Iacobeni, Moldovița, Pojorâta, Sadova, Stulpicani, Vama și Vatra Moldoviței și al planului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Pojorâta – UP II Giumalău din cadrul Direcției Silvice Suceava” amplasat în UAT Câmpulung Moldovenesc și Pojorâta, județul Suceava anunţă publicul interesat asupra disponibilității proiectelor de plan și a finalizării rapoartelor de mediu și a studiului de evaluare adecvată, ce pot fi consultate la sediul titularului Direcția Silvică Suceava, în zilele de luni până joi, între orele 08.00 – 16.30, vineri între orele 08.00 – 14.00, pe site-ul Direcției Silvice Suceava (https://www.silvasv.ro) şi la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriţei nr. 1A, municipiul Suceava, de luni până joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-12, până la data de 01.10.2024.

Comentariile si propunerile scrise din partea publicului interesat se primesc la sediul titularului și la sediul APM Suceava, până la data de 01.10.2024, orele 8.00.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Direcției Silvice Suceava în ziua de marți 01.10.2024, începând cu orele 10.00.

La dezbaterea publică sunt invitate să participe toate instituțiile, autoritățile, organizațiile și persoanele interesate.