Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a transmis un mesaj inedit pentru cei care doresc să se angajeze în primărie. Lucian Harșovschi îi îndeamnă pe cei care vor să se înscrie la concursurile pentru posturile de muncă disponibile în cadrul primăriei să solicite în mod clar ce salariu net vor primi. „Se tot vorbește că salariile la primărie sunt mari și că mai mult se stă degeaba. Ați auzit și voi, nu-i așa? Acum aveți șansa să vedeți dacă este adevărat sau sunt doar răutăți. Căutăm colegi în diferite domenii de activitate și dacă crezi că te încadrezi cu studiile solicitate, te așteptăm să pui osul la treabă pentru dezvoltarea municipiului. Bineînțeles, nu gratis, pe bani, mulți sau puțini vei afla când ceri informații suplimentare la numărul 0230212696, interior 252.

Când suni, specifică că vrei să știi cât primești net, să nu fie loc de “discuții” după. De asemenea, în linkul atașat găsești mai multe informații cu privire la posturile disponibile.

https://primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/46828C8A984C6EBFC225885D0027B4E5/$FILE/Anunt%20concurs%2018%20posturi%20contractruale.pdf?Open

Îndrăznește!”, a transmis Lucian Harșovschi.