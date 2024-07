”Va rugăm din suflet să fim solidari , să venim în sprijinul unei mame , soții , prietene , indiferent de relația noastră în societate cu aceasta, să ajutăm și să donăm sânge.

Cojocaru Andreea (33 ani) este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava , și are nevoie urgentă de donatori , în special GRUPA A 2 POZITIV. Donarea de sange se efectueaza special pe numele , COJOCARU ANDREEA.

Donarea se efectueza la Centrul Județean de Transfuzie Sanguina Suceava ( Bulevardul 1 Mai 11, Suceava 720224)”.