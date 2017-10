Comunicat:

…atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei! Legislația în vigoare nu condiţionează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, ci de starea părţii carosabile.

De asemenea, în aceste condiții, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

CE RISCAȚI DACĂ NU LE FOLOSIȚI?!

Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă între 9 și 20 de puncte-amendă (în prezent, între 1.125 de lei și 2.500 de lei). Mai mult, se va reține certificatul de înmatriculare/înregistrare al autovehiculului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Când partea carosabilă este umedă ori acoperită de polei, gheaţă, zăpadă sau mâzgă, polițiștii vă recomandă să circulaţi cu o viteză care să vă permită să opriți în siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare în astfel de condiţii este mult mai mare.

Poliţiştii atrag încă o dată atenţia cu privire la necesitatea respectării legislaţiei. Pe toată perioada sezonului rece vom fi în trafic cu efective sporite pentru fluidizarea circulaţiei şi vom aplica legea cu stricteţe pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră şi salvarea de vieţi.

Drum Bun! Conduceți Prudent !