ACET Suceava a anunțat că pentru efectuarea unor lucrări programate, apa potabilă va fi oprită luni, 23 decembrie, între orele 8:30 și 15:00, pe mai multe străzi din Suceava și comuna Ipotești. Astfel, apa rece va fi oprită pe str. Ștefan Tomșa, str. Nichita Stănescu, str. Emil Cioran, str. Paris, str. Roma, str. Berlin, str. Viena, str. Petre Comărnescu și str. Izvoarele Cetății. În Ipotești, apa potabilă va fi oprită pe str. Ștefan cel Mare, de la limita cu municipiul Suceava și până la intersecția cu str. Decebal și pe str. Luceafărului, pe partea stângă, str. Pinilor, str. Emanuel și str. Tătărașii Noi.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating