Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) trage un nou semnal de alarmă cu privire la posibila discontinuitate a asigurării tratamentului cu interferon free pentru pacienţii cu hepatită C.

Pe data de 10 mai, pe site-ul CNAS a fost publicat în transparenţă decizională documentul numit “Proiect Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat”. Deşi se specifica o perioadă de 10 zile pentru observaţii, nici până în prezent nu a fost publicată forma finală a ordinului. Având în vedere că actualele contracte exprimă într-o lună, iar termenul prevăzut negocierilor este de 60 de zile, întreruperile în tratamentul cu interferon free vor fi inevitabile.

Ministerul Sănătăţii şi CNAS nu au anunţat când ar putea începe noul contract astfel încât pacienţii şi medicii sunt în aşteptare.

”La presiunile venite din partea pacienţilor am făcut mai multe apeluri către Ministerul Sănătăţii şi CNAS pentru a ni se comunica stadiul în care se află discuţiile şi negocierile privind începerea noului contract. Nu am primit niciun răspuns oficial. Temerile noastre sunt că pacienţii cu hepatită C vor aştepta şi anul acest până la punerea în aplicare a noului contract. Să nu uităm că bolnavii au trebuit să suporte şi întreruperi de jumătate de an în trecut. De aceea facem apel către autorităţile competente pentru a nu mai ajunge în astfel de situaţii disperate pentru pacienţi şi pentru a asigura o perioadă cât mai scurtă între contracte,” a declarat Marinela Debu, preşedinte APAH-RO.

Lipsa predictibilităţii duce la numeroase probleme pentru medici şi pacienţi, una dintre acestea fiind legată de faptul că nimeni nu ştie ce se va întâmpla cu dosarele aflate în pregătire pentru bolnavii eligibili să fie trataţi cu interferon free. Ca şi în trecut, vor exista pacienţi care, din cauza întreruperilor dintre cele două contracte, vor trebui să-şi refacă o parte din analize şi, cu toate că au fost diagnosticaţi cu virusul hepatitic C, nu vor intra automant pe tratament.

Fără o bună funcţionare a circuitului ”screen&treat” campaniile de testare nu vor fi eficiente cu adevărat, iar obiectivul României de eliminare a hepatitelor până în anul 2030, conform OMS, va fi imposibil de atins. În perioada 18-25 mai, APAH-RO a desfăşurat în România ”Săptămâna Europeană a Testării Hepatite-HIV” în cadrul căreia persoane aflate în situaţii defavorizate au fost testate la nivelul întregii ţări.

APAH-RO speră ca Ministerul Sănătăţii şi CNAS să urgenteze finalizarea procedurilor pentru noul contract astfel încât pacienţii cu hepatită C să fie trataţi în cel mai scurt timp posibil pentru a evita progresia bolii.

Despre APAH-R



APAH-RO este o entitate neguvernamentală, înfiinţată în 2009, la initiaţiva unui grup de pacienţi din întreaga ţară. Cu sloganul „Pentru drepturile tale!”, organizaţia militează pentru creşterea gradului de depistare şi accesul la tratament. Organizaţia militează pentru creşterea accesului la tratament a pacienţilor cu afecţiuni hepatice, desfăşurând activităţi de informare şi sprijin în rândul pacienţilor cu afecţiuni hepatice, a membrilor familiilor, întruniri cu scopul de a sensibiliza în ceea ce priveşte importanţa depistării cât mai rapide a hepatitelor cronice virale şi a importanţei tratamentului făcut la timp, ţinând cont strict de recomandările medicilor.