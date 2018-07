Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) marchează Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor prin mai multe acțiuni de testare și informare desfășurate în toată țara.

La nivel internațional, mesajul acestui an este ”Find the missing millions”, toți cei implicați în lupta pentru eliminarea afecțiunilor hepatice dedicându-se identificării mijloacelor adecvate pentru diagnosticarea persoanelor infectate. Hepatitele reprezintă boli infecțioase, de cele mai multe ori asimptomatice, fapt care generează pericole majore întrucât cei afectați pot transmite virusul în orice moment.

APAH-RO și-a asumat acest rol, de facilitare a diagnosticării, încă de la înființare. În luna mai, anul acesta, asociația a demarat o campanie de testare în rândul persoanelor defavorizate din mai multe regiuni ale României. Din cele 420 de teste efectuate s-au descoperit 11 pacienți cu hepatita C, 20 de pacienți cu hepatita B (1 pacient cu hepatita B+D). Acțiunile de testare s-au desfășurat în județele: Suceava, Cluj, Giurgiu și Brașov. Peste 50% din cei testați sunt persoane cu venituri reduse sau fără asigurare medicală. Obiectivul APAH-RO a fost acela de a identifica ”miile de pacienți” care intră cu greu în circuitul medical din diverse motive – accesul redus la servicii medicale, lipsa asigurărilor medicale, lipsa unei educații privind prevenția etc. În România, aproximativ 600.000 de români trăiesc cu hepatită cronică C, iar aproximativ 800.000 au hepatită cronică B.

”Țara noastră a făcut pași importanți în gestionarea problematicii hepatitelor. În 2009, cu ocazia lansării asociației, pacienții cu hepatită aveau acces la tratament pe baza listelor de așteptare. La nouă ani distanță, trebuie spus că apreciem eforturile autorităților în ceea ce privește asigurarea tratamentului și intensificarea acțiunilor de diagnosticare. Markerii virali au fost introduși în pachetul de analize de bază, prescris de către medicii de familie. Ca parte a prevenției, ne dorim să existe continuitate în asigurarea vaccinului împotriva hepatitei B, iar pentru pacienții cu hepatita C, contractul cost-volum-rezultat să fie încheiat și implementat cât mai repede și să aibă acces la tratament toți pacienții, indiferent de stadiul bolii,” a declarat Marinela Debu, preşedinte APAH-RO.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), hepatitele virale B și C reprezintă provocări majore, afectând 325 de milioane de oameni. Aceste afecțiuni generează cancer hepatic și provoacă anual 1,34 milioane de decese deoarece cel puțin 60% din cazurile de cancer hepatic au la bază testarea târzie, respectiv accesul la tratament pentru hepatitele B și C în stadii avansate ale bolii.

De aceea, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor, OMS se concentrează asupra ‘Testării și Tratării Hepatitelor’ pentru a putea fi atins obiectivul de eliminare până în 2030.

APAH-RO încurajează românii să meargă la medicul de familie și să ceară trimitere pentru analiza markerilor virali. Împreună cu Societatea Națională a Medicilor de Familie, asociația a militat ani de-a rândul pentru introducerea acestor analize în pachetul de bază deoarece numai o campanie de testare la nivel național poate avea un real impact în atingerea obiectivului de eliminare.

În același timp, doar prin implementarea conceptului ”test&treat” se vor vedea rezultate în cea mai scurtă perioadă, atât din punct de vedere medical, dar și financiar. Odată ce un pacient este depistat, sistemul românesc trebuie să-i asigure tratamentul necesar, altfel continuă să rămână un factor de risc pentru întreaga societate.