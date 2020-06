Fundația VALVIS a donat Spitalului Municipal Vatra Dornei un aparat de ultimă generație pentru testarea COVID-19. Primarul Ilie Boncheș a ținut să mulțumească pentru acest gest și a precizat că populația din Bazinul Dornelor va beneficia de testare gratuită. ”Mulțumită donației primită din partea Fundației VALVIS, Spitalul din Vatra Dornei are, începând de astăzi, cel mai modern aparat – La Roche, de ultimă generație, prin care populația din Bazinul Dornelor beneficiază, gratuit, de teste pentru depistarea anticorpilor la SARS-CoV2.

Îi mulțumesc domnului Yannis Jean Valvis, unul din bunii prieteni ai Dornei, care ne-a asigurat că va continua implicarea filantropică a regretatului Stelian Chiforescu, dorința exprimată, astăzi, fiind aceea ca Aqua Carpatica să reprezinte in continuare un sprijin important în activitățile zonei! În perioada următoare, împreună cu domnii Pardău Dumitru – vicepreședinte Valvis Holding și Valentin Stan – directorul Spitalulului din Vatra Dornei cărora le mulțumesc pentru totala implicare, dar și cu sprijinul primarilor și a medicilor de familie din zonă cu care am colaborat excelent și in timpul situației de urgență, vom stabili modalitatea prin care aceste teste vor fi efectuate cât mai eficient”, a declarat Ilie Boncheș.