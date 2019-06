Deși unora le pare învechită în prezent, ideea de rasă a fost și este încă una dintre cele mai persistente forme de clasificare umană. Cartea lui Marius Turda și a Mariei Sophia Quine contribuie la o nouă înțelegere a istoriei acestei idei, explorînd teoriile rasiale în multiplicitatea aspectelor lor politice, culturale și așa-zis „științifice”, așa cum au fost acestea edificate în Europa și în alte părți ale lumii. Descoperim astfel că diferite tradiții istorice continuă să modeleze nu doar dezbaterile contemporane despre identitățile colective și individuale, ci și politica națională și internațională. Mai mult, autorii reușesc să indice motivele pentru care gîndirea axată pe rasă și-a făcut din nou apariția în ultimii ani în cadrul mișcărilor populiste, xenofobe și antiimigrație.

Marius Turda a studiat istoria la Universitatea din Bucureşti, Central European University din Budapesta (CEU) şi Universitatea Oxford. Este profesor la Oxford Brookes University şi director al Centrului de Istorie a Medicinei al aceleiaşi universităţi. A fost director fondator al Institutului Cantemir de la Universitatea Oxford şi este editorul colecţiei de istoria medicinei de la CEU Press. A publicat numeroase cărţi, atît ca autor, cît şi ca editor, dintre care menţionăm: Eugenics and Nation in Early Twentieth Century Hungary (Palgrave Macmillan, 2014), Crafting Humans: From Genesis to Genetics and Beyond (V&R unipress, 2013), The History of Eugenics in East-Central Europe, 1900-1945: Text and Commentaries (Bloombury, 2015), Religion, Evolution and Heredity (University of Wales Press, 2018), Teleology and Modernity (Routledge, 2019). De acelaşi autor la Editura Polirom a apărut Eugenism şi modernitate. Naţiune, rasă şi biopolitică în Europa (1870-1950) (2014).

Maria Sophia Quine a fost senior lecturer de istorie europeană modernă în cadrul Departamentului de istorie de la Queen Mary, University of London. A mai publicat Population Politics in Twentieth Century Europe: Fascist Dictatorships and Liberal Democracies (Routledge, 1995), Italy’s Social Revolution: Charity and Welfare from Liberalism to Fascism (Palgrave Macmillan, 2002) şi „Racial «Sterility» and «Hyperfecundity» in Fascist Italy: The Biological Politics of Sex and Reproduction” (Fascism, 1, 2012, pp. 92-144).