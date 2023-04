Într-o emisiune la Radio Top, consilierul local Ovidiu-Paul Hrițcu a lansat un apel la donarea de sânge pentru cei trei tineri de 18 și 19 ani internați în Spitalul Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou>, în urma cumplitului accident înregistrat marți, 11 aprilie, din cauza vitezei, pe șoseaua de centură a Sucevei, de la <Zidul morții> spre Pătrăuți. Mașina în care se aflau cei trei s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar șoferul, în vârstă de 19 ani, a decedat. Consilierul Hrițcu a spus: „Tinerii spitalizați sunt într-o stare foarte gravă și au nevoie de sânge. Nu știu nici una dintre victime, dar vorbim despre niște tineri care trebuie ajutați”. Cei trei tineri au suferit, deja, mai multe intervenții chirurgicale și este nevoie de sânge din orice grupă. Posibilii donatori se pot prezenta la Centrul Județean de Transfuzii.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating