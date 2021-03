Luni, 22 martie, a avut loc o ședință de lucru, în sistem videoconferință, condusă de prim-ministrul României, Florin-Vasile Cîțu, și de ministrul Afacerilor Interne, Lucian-Nicolae Bode, cu participarea prefecților, subprefecților, conducătorilor Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență, ai Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră, precum și a directorilor Direcțiilor de Sănătate Publică din țară.

Din cadrul Instituției Prefectului Suceava au participat prefectul Iulian Cimpoeșu și subprefecții Daniel Prorociuc și Alexandru Salup.

Cum subiectul principal al ședinței a fost pandemia de Coronavirus și ținerea ei sub control, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, face apel către locuitorii județului – și pe această cale – să respecte recomandările specialiștilor privind normele de igienă și distanțare socială, evitarea aglomerațiilor, igienizarea/dezinfectarea frecventă a mâinilor și purtarea mijloacelor de protecție individuală, precum și a tuturor celorlalte măsuri stabilite pe timpul stării de alertă, pentru a evita situația neplăcută și dificilă a carantinării localităților, tot mai prezentă în alte județe din țară.

