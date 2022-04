Primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi, a făcut un apel la cetățeni să se implice în acțiunile de igienizare nu doar în locuințe și grădini, ci și în fața proprietăților. Ținând cont că se apropie Sărbătorile Pascale, iar ultima sâmbătă din lună este imediat după Paște, pe data de 16.04.2022 se vor ridica deșeurile vegetale! Apelăm la simțul dumneavoastră gospodăresc iar pentru a demonstra că suntem o comună curată și îngrijită, avem rugămintea ca fiecare cetățean în parte să se implice prin a-și face curățenie nu doar în locuințe și grădini, ci și în fața proprietății!

Este o rânduială firească, de bun simț și bună vecinătate, așadar hai să practicăm niște exerciții de implicare în comunitate și să facem tot ceea ce ține de noi pentru o imagine reprezentativă a frumoasei nostre comune. Avem rugămintea ca toate crengile să fie legate pentru a putea fi ridicate, iar toate celelalte deșeuri vegetale să fie organizate în așa mod încât să ușureze colectarea lor”, a transmis primarul. El i-a avertizat pe oameni să nu dea foc la vegetația uscată sau la gunoiul menajer.