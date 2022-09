Un sucevean a sunat la ”112” sâmbătă după amiază cerând ajutor pentru mama sa care ar fi căzut de la etajul întâi al unui bloc din cartierul Burdujeni. Polițiștii sosiți la fașța locului au avut parte însă de o altă poveste. Într-adevăr mama celui care a apelat la ”112” căzuse dar nu în afara blocului ci în casă în timp ce făcea curățenie în balcon. Femeia a fost preluată de o ambulanță și dusă la Spitalul Județean.

