Câteva zeci de locuitori din satele Sasca Mare, Păiseni și Șinca din comuna suceveană Cornu Luncii, fac un apel disperat către autorități să aloce fonduri pentru regularizarea râului Sasca Mare, investiție care le-ar proteja casele dar și viețile de inundațiile care se produc permanent în zonă atunci când precipitațile depășesc cantitățile normale. Ploile abundente căzute la finele lunii iunie au umflat apele râului Sasca Mare producând pagube însemnate în cele trei sate dar și panică printre oamenii care au stat cu frica în sân să nu le fie luate bunurile sau casele de apă. Oamenii s-au apărat cu ce au putut în fața furiei apelor, au făcut adevărate redute pentru a-și proteja agoniseala de-o viață însă fenomentul s-a repetat de prea multe ori în acești ani iar ei au ajuns la capătul puterilor. ”Noroc de lucrările provizorii făcute de noi că altfel ne lua apa toate bunurile. Ne-am milogit pe la pădurari și am făcut rost de lemne pentru a face niște diguri de apărare. Am stat de pază zi și noapte cât a plouat pentru a ne proteja animalele și bunurile”, ne-a declarat Virginel Andrușcă, unul dintre zecile de sinistrați. ”Ne-am descurcat cum am putut prin forțe proprii. Nu am așteptat să vină armata așa cum am văzut pe la televizor că unii stăteau prin crâmșe iar armata lucra în locul lor”, a completat la rându-i Pântea Viorel. Alături de ei au fost și alți cetățeni îngrijorați de viitorul lor și anume Țurcanu Ion, Ursulescu Zamfir, Gafița Constantin cu opt copii, Gafița Petru, Gafița Aurica, Filimon Veronica, Țurcanu Gheorghe, Gavriloaia Mirozina, Gavriloaia Axinia, Gavriloaia Gheorghe, Gavriloaia Ion, Gafița Toader, Grădinaru Dumitru, Gafița Mușatin, Gavriloaia Antoneta, Constatinescu Mihai, Gavriloaia Adrian, Onu Zamfira, Cosmescu Vasile, Chirilă Gheorghe, Vlăjâncă Maria, Ursulescu Anca, Ursulescu Ilie, Vasiliu Adrian.

”Așteptăm de 28 de ani să primim bani și sprijin ca să putem regulariza râul Sasca Mare”, a spus primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron. El a declarat că a făcut demersuri nenumărate către Apele Române și Ministerul Mediului demersuri care au fost reluate și după inundațiile de la finele lunii trecute. ”Am fost informați că se vor face investiții pe un proiect POIM pe toată Moldova dar cine știe când va fi pus în practică. Vrem ca acest proiect de regularizare a râului Sasca Mare și afluenți care străbate cele trei sate Sasca Mare, Păiseni și Șinca să fie implementat pe situații de urgență. Nicăieri în România nu mai există o asemenea situație în care oamenii să intre în gospodăriile lor prin apă”, a spus Fron. El a amintit că în 2010 inundațiile au lovit cele trei sate de patru ori la fel și în 2013. Mai mult în 1991 apele învolburate ale râului Sasca Mare a luat două vieți. ”Noi ca Primărie am făcut două poduri la Sasca Mare și Șinca care au fost de ajutor. Dacă nu era podul de la Sasca Mare apa ar fi făcut prăpăd. Este o minune dar minunea ține o dată nu și a doua oară”, a spus primarul. Gheorghe Fron a adăugat că cele trei sate sunt condamnate la subdezvoltare deoarece nici un proiect de investiții nu este acceptat la finanțare întrucât este o zonă predispusă inundațiilor. ”Până nu facem lucrările de regularizare a râului Sasca Mare și afluenți cele trei sate sunt condamnate la subdezvoltare”, a conchis primarul de Cornu Luncii.