Managerul Spitalului Municipal Rădăuți, avocatul Traian Andronachi, susține că de o săptămînă, unitatea pe care o coordonează a devenit teatrul scenariului din filmul „Sparta”, ca urmare a închiderii Spitalului Județean Suceava din pricina numeroaselor cazuri de coronavirus. El solicită suplimentarea personalului medical cu oameni de la UPU Suceava. Managerul Andronachi a declarat, prin telefon, la Radio Top: „Toată lumea asaltează Spitalul Rădăuți și mîna asta de oameni de-aici, care din punctul meu de vedere sînt niște eroi, face față acestui asalt continuu. Faptul că de lunea trecută, de la ora 09.00, am fost informat oficial de Direcția de Sănătate Publică și de Serviciul de Ambulanță că primim tot ceea ce înseamnă urgențe din tot județul e un lucru știut de toată lumea. Ceea ce lumea nu știe e că redeschiderea UPU Suceava nu reprezintă nici un real avantaj pentru Spitalul Rădăuți atît timp cît această Unitate de Primiri Urgențe nu este susținută de secții și compartimente din cadrul Spitalului Județean. Degeaba vine ambulanța și oprește la Spitalul Județean, la UPU, dacă UPU se uită la caz și apoi îl trimite pe bandă rulantă la Rădăuți”.

Traian Andronachi a adăugat: „Cel mai dureros e faptul că ne-au trimis și ne trimit nouă patologii care nu au ce căuta aici. Spitalul Rădăuți nu are secție de Cardiologie, de Neurochirurgie, nu intervine pentru infarct miocardic acut, nu tratează cazuri de chirurgie pediatrică sau de chirurgie pediatrică plastică. Dar cel mai dureros e că se trimite în continuare la Spitalul din Rădăuți patologie clară, certă, de COVID, în timp ce la Suceava, Urgența are peste drum Secția de COVID, specială. Oamenii ăia de acolo trebuie organizați și trebuie să-i organizeze cineva corespunzător. Știu că este greu, nu-l critic absolut deloc pe domnul doctor Filip, (n.r. – managerul interimar al Spitalului Județean Florin Filip), dar omul se chinuie și se străduiește să facă ceva în debandada de-acolo. Dar dacă nu reușesc să deschidă spitalul ca să funcționeze, să ne dea nouă medicii de-acolo, că noi ne descurcăm, pentru că avem sprijinul comunității și am fost orientați în timp și spațiu și am făcut achizițiile cînd a trebuit și ele curg încet”.

Însă, conform managerului, problema e cu asigurarea personalului. În intervenția la Radio Top el a declarat: „Cel mai greu e cu resursa umană. Deci oamenii ăștia explodează. Închipuiți-vă să stea îmbrăcați non-stop în combinezoane. N-au timp să meargă la toaletă. Nici nu se poate pune în discuție să vorbești la telefon, că n-ai cum să ajungi la telefon așa echipat. Avem nevoie de acei medici urgentiști care în momentul de față sînt la UPU Suceava sau unde or fi ei în țară. Și trebuie să vină să ne ajute. Soluția e aceea ca Urgența să fie funcțională la Rădăuți, dacă tot nu poate fi susținută de Spitalul Județean Suceava”. Traian Andronachi a mai spus că a vorbit cu președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Vasile Cepoi, și că acesta a fost întrutotul de acord cu el că trebuie să se redeschidă Spitalul Județean, „unul dintre cele mai moderne spitale din România, care a beneficiat de tot sprijinul posibil din partea Consiliului Județean, are dotările pămîntului”. „Acel spațiu, în 24 de ore trebuie curățat, decontaminat, populat cu personal medical din țară, dacă de la Suceava nu se poate, și de dat drumul la activitate. Un spital de talia Rădăuțiului nu poate ține la nesfîrșit un județ întreg. Știu, e ușor pentru unii să spună « sîntem contaminați, am făcut testarea, stăm acasă ». Și eu aș vrea să-mi protejez familia. Dar nu se poate să închidem toți și nu se poate să fugim toți”, a completat managerul.

În altă ordine de idei, el a spus că la Spitalul din Suceava sînt două sau trei computere tomograf și s-a întrebat de ce nu funcționează nici unul. „Chiar oamenii de-aici trebuie să facă pe bandă rulantă trei medici computerele tomograf. Nu se poate așa ceva! Ce fac cu atîta aparatură? Situația trebuie coordonată la nivel central, organizat”, a mai afirmat Traian Andronache. El a menționat că la Spitalul Rădăuți e nevoie de cîte trei medici în fiecare specialitate, cu precădere la Urgențe, Infecțioase, Pneumologie, Obstetrică-Ginecologie, ATI și Pediatrie. „Sînt patologii pe toate segmentele de vîrstă. Gîndiți-vă că la Spitalul Rădăuți vine lumea din tot județul și chiar din Iași și se roagă că vor să nască sau să fie tratați aici, fiindcă aici e curățenie și n-avem personal infectat. Dar cît vom rezista în aceste condiții dacă toată lumea ne asaltează? Mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă toți e că dacă nu se deschide Spitalul Județean, „Sparta” asta de la Rădăuți nu poate să reziste la nesfîrșit”, a conchis Traian Andronachi.