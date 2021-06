Daria-Maria Vacariu este un copil pe care soarta il obliga sa duca o lupta grea. La varsta frageda de doar 2 anisori a fost diagnosticata cu o boala grea; leucemie acuta mieloblastica. Un transplant este asadar necesar pentru a o salva pe micuta.

Medicii din Romania ne sfatuiesc sa apelam la clinicile din strainatate. Din pacate costurile tratamentului pornesc de la 180.000 de EUR, suma care contine prea multe 0-uri pentru posibilitatile familei.

Daria are nevoie urgenta de sprijinul nostru. Sta in puterea noastra sa schimbam lucrurile in bine. Orice donatie inseamna o sansa in plus pentru un suflet nevinovat.

Donatiile se pot face in urmatoarele conturi pe numele VACARIU Constantin:

RON: RO29BTRLRONCRT0256513501

EUR: RO76BTRLEURCRT0256513501

Pentru donatii prin BT Pay, puteti folosii numarul +40746880973. Nume : Constantin Vacariu. Va rugam adaugati la detalii transfer : ” Donatie Daria Vacariu” .