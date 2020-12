Primarul liberal al municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut astăzi un apel către cetățeni să iasă la vot pe 6 decembrie și să voteze reprezentanții PNL pentru că numai cu un Guvern PNL Primăria Suceava va fi ajutată să deruleze proiectele mari pe care le are de implementat în viitor. Iată mesajul complet:

”Vreau să vă mulțumesc că m-ați votat pe 27 septembrie dar nu e suficient”

”Fac un apel aici la suceveni să se prezinte la vot. Îi rog să se prezinte la vot. Primăria Suceava a făcut și face eforturi pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a alegerilor din data de 6 decembrie așa cum a făcut și în data de 27 septembrie. Am luat toate măsurile. Dragi suceveni, vă rog să veniți la vot. Dragi suceveni, eu vreau să vă mulțumesc că m-ați votat pe 27 septembrie dar nu e suficient. Vreau să vă rog să votați în continuare reprezentanții PNL pentru a putea fi sprijinit de Guvern. Suntem interesați să avem un guvern de aceeași culoare politică cum avem acum să poată ajuta Primăria municipiului Suceava în proiectele mari pe care le are cu finanțare europeană și finanțare internă. Avem o șansă aproape unică să avem decidenții politici de aceeași culoare politică pentru că dacă nu e așa în România este mai greu. Plecând de la Bruxelles acolo unde suntem afiliați PPE care are Comisia Europeană și avem reprezentare bună acolo. Domnul președinte Klaus Iohannis care este președintele României dar provine totuși din PNL, domnul Ludovic Orban primul ministru care așa cum se știe are un respect deosebit pentru județul Suceava, pentru municipiul Suceava. A fost numai în acest an de vreo cinci ori la Suceava. Domnul președinte Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean, de aceeași culoare politică și eu ca primar la fel. Avem o șansă unică să realizăm lucruri bune în orașul nostru. Vreau să fiu înțeles corect și mă bazeze pe sprijinul d-voastră. Vă rog să mă ajutați să dați un vot pe data de 6 decembrie pentru candidații PNL”.