Ministrul turismului și antreprenoriatului, suceveanul Daniel Constantin Cadariu, a transmis un mesaj la final de an în care a cerut oamenilor ca în 2022 să fie mai buni și cu siguranță va fi mai multă prosperitate. ”Lăsăm în urmă un an pe care cu greu putem să îl descriem, dar care cu siguranță ne-a maturizat și ne-a îmbogățit sufletește. Sper ca fiecare bucovinean și fiecare român să poată spune că a încercat anul acesta să facă ce e mai bine pentru sine, pentru familie și pentru comunitate. Am vazut cât rău poate aduce neîncrederea în aproapele nostru, în medici sau în profesori, și cum credința în Dumnezeu a fost, de multe ori, ultima salvare a celor care s-au luptat pentru viață! Să fim mai buni, oameni dragi, asta îmi doresc pentru noul an și sigur vom avea mai multă prosperitate în tot ce vom întreprinde! Să lăsăm iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să ne fie călăuze în anul ce urmează să vină”, a transmis Cadariu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating