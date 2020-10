Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a făcut un apel către populația județului să respecte regulile stabilite de autorități astfel încât să fie evitat al doilea val al epidemiei de coronavirus în județ. „În calitate de prefect dar și ca simplu cetățean al județului Suceava sincer cred cu tărie că acest moment este unul crucial pentru județul Suceava”, a spus Alexandru Moldovan într-o conferință de presă. Moldovan a subliniat faptul că datele statistice comunicate oficial arată faptul că județul Suceava nu se află în momentul de față într-o zonă care ridică probleme deosebite în actualul context pandemic.

„Suntem undeva pe finalul clasamentului în ceea ce privește incidența la mia de locuitori la nivelul populației județului. Însă cred că prin adoptarea unei atitudini responsabile la nivelul nostru al tuturor putem să oprim valul doi al pandemiei în județul Suceava. Când fac apel și spun noi toți înseamnă noi, administrație publică, agenți economiei, societate civilă, simpli cetățeni. Nu trebuie să ajungem la situația prin care am trecut, din păcate, în primăvară, a unui lockdown. Carantina, după cum bine știți este acea măsură, cum spun specialiștii, acea pilulă atomică în stoparea unei epidemii. Noi am înghițit această pilulă amară. Haideți să nu o mai luăm odată. Și atunci apelul meu este unul din inimă. Priviți-l ca un strigăt de deznădejde, o rugăminte. După cum bine știți și colegii mei de la nivelul tuturor instituțiilor publice cu responsabilități, mă refer de la cadrele medicale de la Spitalul Județean Suceava, de la spitalul de suport Rădăuți, de la DSP Suceava, de la instituțiile cu atribuii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, toți am făcut în mod constant aceste apeluri la responsabilitate, la minimă luciditate, la omenie din partea conjudețenilor noștri. Am luat o pastilă destul de amară în primăvara aceasta, dar haideți să fim sinceri și să recunoaștem că în acel moment nici la nivel mondial, nici la nivel național, nici noi nu știam foarte multe despre acest nou coronavirus. Nu aveam echipamente medicale de protecție suficiente, nu aveam medicamentație sau dacă le aveam nu se știa în ce magazie erau ținute. Ăsta este un adevăr trist. Nu erau suficiente circuite epidemiologice fixate, dar între timp toate aceste lucruri s-au schimbat”, a declarat prefectul Alexandru Moldovan.