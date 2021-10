Institutul European de Inovare și Tehnologie a informat cu privire la lansarea, în data de 26 octombrie 2021, unui apel în cadrul programului Orizont Europa dedicat constituirii comunităților pentru cunoaștere și inovare (KICs) în domeniul industriilor culturale și creative.

Apelul va finanța parteneriate între diverși actori (universități, instituții de cercetare, instituții culturale, camere de comerț), menite să promoveze diversitatea culturală și să asigure creșterea competitivității Uniunii Europene. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 24 martie 2022.

Până la lansarea apelului, potențialii beneficiari pot analiza criteriile de evaluare, publicate în luna iulie a anului curent.

Ministerul Culturii susține și promovează necesitatea implicării parților interesate în vederea stimulării sinergiilor, a integrării și a cooperării între învățământul superior, cercetare și inovare la standarde înalte, inclusiv prin stimularea antreprenoriatului, întărind astfel ecosistemele de inovare din întreaga Uniune într-un mod deschis și transparent.

Mai multe detalii despre apeluri sunt disponibile pe pagina web Evaluation criteria for the EIT’s upcoming call for proposals published | EIT (europa.eu).