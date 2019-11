#SuceavaCityApp❤

La Târgul de Turism al României, ce are loc la Romexpo București, am lansat aplicația “SuceavaCityApp”, un concept nou, o aplicație inteligentă care promovează orașul nostru. Municipiul Suceava, declarat “Destinația Europeană de Excelență a României” pentru turismul cultural, va fi promovat în țară, dar și în strainătate prin logo-ul orașului, care are în loc de litera V o inimă❤, ce semnifică “Iubim Suceava!”. Descărcând aplicația din AppStore sau Magazin Play puteți obține detalii despre cultura, gastronomia și obiectivele turistice ale Sucevei, iar dacă veți selecta opțiunea “notificări” veți fi la curent cu evenimentele care se desfășoară în orașul nostru!Suceava merită vizitată, descoperită și făcută cunoscută!#Suceava #SuceavaCityApp❤IOS – https://apps.apple.com/ro/app/suceava-cityapp/id1477975079Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schubertundfranzke.cityapp.suceava

