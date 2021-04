New Draft, prima rezidență de dezvoltare de scenarii de lungă durată, dedicată exclusiv proiectelor din România, lansează call-ul de proiecte. Scenariștii sau autorii din medii conexe care au un proiect de film în faza de început, pot aplica, până pe 15 iunie, la programul ce se va întinde pe o durată de trei luni, între iulie și octombrie 2021.

New Draft se va desfășura online, în trei sesiuni de câte o săptămână de lucru intensiv pe 12 proiecte de lung metraj, plecând de la sinopsis dezvoltat și ajungând la drafturi dezvoltate de treatment sau scenariu, totul finalizându-se cu un pitch în fața unui grup de producători din România. Pe parcursul programului, participanții vor rescrie și apoi vor participa la sesiuni comune de feedback, totul pentru a-și dezvolta propriul proiect, dar și capacitatea de lectură și de analiză a unui scenariu.

Finalul rezidenței New Draft va coincide cu deschiderea aplicațiilor la concursuri de fonduri sau rezidențe din străinătate (ex. LIM – Less is More, Torino Film Lab). Astfel că proiectele vor avea șansa de a-și continua organic traseul de dezvoltare.

Cele 12 proiecte finaliste vor forma trei grupe, fiecare cu câte un trainer atașat.

Trainerii și organizatorii primei ediții sunt Oana Răsuceanu, Ana Agopian și Crăița Nanu.

Ana Agopian este regizor, scenarist și lector universitar al catedrei de scenaristică din cadrul UNATC și co-fondator al asociației Control N, prin intermediul căreia a susținut nenumărate ateliere de scenaristică, cel mai recent fiind LIM|Less is More: Creative Pre-writing.

Oana Răsuceanu este scenarist și dramaturg, în prezent doctorand și asistent universitar în cadrul Facultății de Film (UNATC) unde predă Scenaristică. Cu o activitate intensă atât în film, cît și în teatru, Oana continuă să fie trainer al mai multor ateliere de scriere (creativă sau scenaristică) dedicate profesioniștilor sau amatorilor (copii și adolescenți) deopotrivă.

Crăița Nanu este scenarist, consultant de scenarii (specializat în cadrul Torino Film Lab), selecționer de filme pentru Festivalul Internațional de Film Transilvania și PR, cu activitate de 19 ani în industria cinematografică.

New Draft este o rezidență de dezvoltare de scenarii creată de scenariști. ”Am pornit dintr-o nevoie personală: de a avea lângă noi oameni cu mintea fresh și cunoștințe în domeniu care să ne ajute să ieșim din hățișurile propriilor povești fără să le pierdem pe drum. Asta s-a combinat cu experiența fiecăreia dintre noi în cadrul unor programe similare de lucru din străinătate. Într-un final am spus că merită să gândim o rezidență strict pentru autorii români, care să poată genera rezultate palpabile. New Draft aduce timpul, structura și metodologia necesare pentru a lărgi paleta de posibile producții autohtone.”, spune echipa de organizatori.

Cei interesați se pot înscrie până la data de 15 iunie 2021* cu un sinopsis dezvoltat, o scrisoare de intenție, CV, precum și un link către minim un film reprezentativ din filmografia cineastului sau un scenariu de scurt sau lung metraj. Aplicațiile vor fi trimise pe adresa info@controln.ro. New Draft nu percepe taxe de înscriere sau participare. Mai multe detalii despre înscrieri, aici.

*Participanții Creative Pre-writing Workshop LIM beneficiază de un deadline extins: 30 iunie. Susținut de Creative Europe – Programul MEDIA al Uniunii Europene, LIM|Less is More: Creative Pre-writing este inițiat de Le Groupe Ouest (Franța) și dezvoltat alături de Asociația Culturală Control N (România) și Festivalul Internațional de Film Transilvania – TIFF (România) prin platforma unlimited.tiff.ro. Detalii despre LIM|Less is More: Creative Pre-writing, aici.

New Draft – rezidență online de dezvoltare de scenarii este un proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), inițiat și dezvoltat alături de Zbang Film.

Partener media principal: Radio Guerrilla

Parteneri: Films in Frame, Liternet, IQads, Smark.

Mai multe informații pe:

www.controln.ro

https://www.facebook.com/pg/controlN