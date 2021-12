Oamenii au folosit și în acest an dispozitivele mobile pentru comunicare, distracție, informare și organizarea vieții. Iar unele aplicații au ieșit în evidență, fiind foarte apreciate de mulți utilizatori.

Așadar, iată 8 dintre cele mai apreciate aplicații din 2021, în ordine aleatorie:

1. Toca Life World – Cei de la Apple au desemnat acest joc ca fiind „aplicația anului 2021 pe iPhone”. Acest joc simplu s-a bucurat de un succes uriaș și este foarte apreciat și de utilizatorii de Android. Are peste 100 de milioane de descărcări și nota este 4.3 din aproximativ 3 milioane de voturi. Toca Life World este un joc destul de simplu, în care îți creezi propriul univers, cu poveștile și personajele pe care le dorești. Sunt peste 500 de caractere disponibile, dar poți customiza și altele. De asemenea, poți să construiești case și chiar orașe. Un joc foarte apreciat de adulți, mai ales că este foarte ușor de înțeles. Compania Toca Boca, cea care l-a creat, a dat lovitura cu această producție simplă dar de impact.

2. DuckDuckGo – Un browser care s-a bucurat de o popularitate foarte mare în 2021. Este foarte asemănător cu Google Chrome, dar vine doar cu funcții minimaliste, iar marele său avantaj este că îți păstrează activitățile private. Nivelul de encriptare este la cel mai ridicat nivel și îți oferă un grad de libertate ridicat. Are peste 10 milioane de descărcări doar pe Android și nota primită este 4.8 din peste 1.4 milioane de voturi. Vine și cu avantajul că este gratuită.

3. 888poker – Această aplicație este foarte apreciată de pasionații de jocuri poker online. 888poker este un gigant din industria jocurilor de noroc la nivel global și este disponibil și în țara noastră. Prin intermediul aplicației 888poker te poți bucura de o experiență de excepție în timp ce te distrezi cu acest joc îndrăgit de milioane de oameni. Utilizatorii au la dispoziție mai multe versiuni ale jocului de poker, inclusiv inovații precum BLAST ori SNAP. Așadar, indiferent dacă preferi un joc mai rapid ori unul mai lent, dacă ești pasionat de poker te poți distra mereu la cote înalte prin intermediul aplicației 888poker, care este disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. De asemenea, utilizatorii pot folosi în varianta desktop softul 888poker, în care experiența este la fel de interesantă.

4. Duolingo – Cei de la PC Mag au introdus Duolingo în topul celor mai bune aplicații din 2021. Prin intermediul Duolingo poți învăța cu ușurință limbi noi. Vei începe cu noțiunile elementare și vei avea un ghid complet pentru a putea avansa. Cu cât folosești mai mult aplicația cu atât deblochezi noi module și poți învăța lucruri noi. Este o aplicație gratuită, prin intermediul căreia poți învăța limbi precum engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză, neerlandeză, daneză ori suedeză. Desigur, există și limbi ceva mai excentrice precum Esperanto și Klingoniană.

5. MyFitnessPal – Așa cum îi spune și numele, această aplicație te ajută să pierzi din greutate sau să o păstrezi. Are o interfață foarte plăcută și este ușor de folosit. În plus, îți arată câte calorii conține mâncarea pe care o consumi și câte arzi în timp ce faci exerciții. De asemenea, îți poate oferi sugestii de rețete prin care să slăbești sau prin intermediul ei poți seta diverse obiective pe care să le atingi. Este o aplicație gratuită disponibilă atât pe iOS cât și pe Android. Are un rating de 4.6 stele pe Android și este foarte apreciată de utilizatori.

6. Adobe Lightroom – Prin această aplicație poți edita fotografiile ca un adevărat profesionist. Sunt diverse setări pe care le poți face, dar Lightroom vine și cu diverse preset-uri în așa fel încât misiunea ta să fie cât mai ușoară. Tot ce trebuie să faci este să adaugi o fotografie și să începi să te joci cu setările până când ajungi la editarea care îți place cel mai mult. Desigur, poți să alegi și calea ușoară și să apeși direct pe Auto, iar aplicația îți va sugera cea mai bună editare. Există numeroase preset-uri gratuite, dar pentru funcțiile premium va trebui să plătești un abonament de 10 dolari pe lună. Aplicația este disponibilă atât pe Android cât și pe iOS, dar are și o versiunea pe desktop.

7. Todoist – Dacă îți place să ai o viață organizată sau dacă ești uituc și ai nevoie mereu de cineva care să îți aducă aminte ce trebuie să faci, Todoist îți poate veni în ajutor. În funcție de task-urile pe care le ai de îndeplinit le poți prioritiza prin această aplicație. Are un design simplist și funcționează foarte bine. Pentru funcțiile de bază este gratuită, dar dacă vrei să beneficiezi de cele mai complexe trebuie să plătești un abonament de 3 dolari pe lună.

8. Flipboard – De ani buni această aplicație nu îi dezamăgește pe utilizatori. Printr-o interafata plăcută, le oferă acestora știri din domeniile de interes. Are aspectul unei reviste premium și este ușor de navigat printre articolele favorite. De asemenea, ea îți recomandă întotdeauna știri în funcție de interesele tale. Dacă vrei să rămâi informat, Flipboard este o aplicație pe care merită să o folosești.