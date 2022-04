Clusterul Smart Alliance, centrul antreprenorial USH Probusiness și Dual Use Cluster, membri ai alianțelor regionale de digitalizare Wallachia eHub și Smart eHub, au organizat împreună cu alți membri ai ecosistemului, studenți, firme și cadre didactice, un workshop hibrid dedicat soluțiilor, utilizărilor și potențialului tehnologiei blockchain într-o arie extinsă de domenii. Workshop-ul intitulat „ Provocări în adopția tehnologiei blockchain- cum organizăm cazuri de adopție în rețea” (Challenges in blockchain technology adoption, How to organize use cases networks), s-a desfășurat în data de 19 aprilie 2022 la sediul USH Pro Business din București, dar și în mediul online. Evenimentul a fost co-organizat și sprijinit de hub-urile digitale Wallachia eHub și de Smart eHub.

Întâlnirea a avut ca scop definirea și înțelegerea provocărilor și dificultăților în implementare care pot împiedica beneficiile potențiale ale acestei tehnologii, dar ar putea, de asemenea, exacerba problemele existente legate de domenii precum accesul liber la piețe, integrarea actorilor și asimetriile în tratamentul întreprinderilor mici și mijlocii.Natura diversificată a sistemelor informaționale existente, precum și diferențe mari între implementarea blockchain-urilor ar putea generata costuri suplimentare pentru a realiza interoperabilitatea între sisteme, iar acest lucru ar putea avea un impact în special asupra IMM-urilor. Utilizarea în masă a blockchain-ului asociat cu un singur furnizor de tehnologie ar putea, de asemenea, să creeze bariere de intrare pe anumite piețe sau chiar să întărească concentrarea sectorului, cu provocările rezultate pe care aceasta le reprezintă pentru libera concurență. Seminarul a abordat această tematică într-o manieră abstractă, încercând să creioneze rețele de cazuri de utilizare capabile și să ofere soluții digitale pentru a depăși provocările din sectoare specifice. Mai mult, au fost prezentate oportunități de finanțare, aplicabilități în varii zone tehnologice complementare precum AI, cybersecurity, securitatea lanțurilor de aprovizionare, controlul al exporturilor strategice, etc.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Smart Alliance, Zitec, Omega Trust, Wallachia eHub, Smart eHub, Heveco, Leichmann Weifert, ADRBI, Dual Use Cluster, CTT Pro Transfer și alții.

„Credem că în domeniul logisticii în comerțul internațional și în special în managementul lanțurilor de aprovizionare globale și în controlul produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare, această tehnologie oferă un mare potențial de aplicare, asigurând elemente sporite de securitate în tranzacții și nu numai’ a declarat Cosmin Lianu, director centrul de transfer tehnologic ProTransfer și reprezentant al Dual Use Cluster.

„Blockchain-ul este o tehnologie deja prezentă în viața noastră și care are potențialul să transforme o bună parte din ecosistemul economic mondial. Lumea cunoaște deja aplicarea sa în zona instrumentelor de plată, dar această tehnologie poate fi utilizată într-o gamă foarte extinsă de aplicații și sisteme informatice din aproape toate industriile” a declarat Cosmin Măcăneață, președinte Smart Alliance și al Omega Trust.

„Nu este prima dată când orientăm activitatea ecosistemului spre această tehnologie și aplicațiile ei. Cu această ocazie ne-am orientat către comerț, logistică și industrii creative sau zona duală, dar anterior am avut alte întâlniri pentru aplicații în agricultură sau turism. Scopul nostru este să generăm colective capabile să dezvolte aplicații unind experții tehnologici cu industriile” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.