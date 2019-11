De curand, Apple a lansat o campanie de reduceri in care ofera carduri cadou utilizatorilor. Acestia pot cumpara tot felul de produse din oferta Apple cu reduceri de pana la 20%. Aceste giftcarduri acopera diverse produse.

Iata ce poti cumpara la reducere din magazinele oficiale Apple, folosind aceste carduri cadou pe care le ofera compania!

Comparativ cu saptamana trecuta, produse precum Dell Vostro Small Desktop, Dell UltraSharp MONITOR au scazut in preturi cu peste 100 de dolari. Cu un gift card iTunesc, poti cumpara acum monitorul Dell UltraSharp cu doar 580 de dolari. Ofertele sunt valabile extrem de putin timp insa.

In locul campaniei de Black Friday, iata ca Apple a venit cu o varianta mai creativa de a oferi reduceri. Ce sunt aceste gift card-uri? Sunt oferte personalizate, care se pot orienta atat spre clientii fideli, cati si pe piata noua. Sunt carduri cadou care pot fi obtinute in diverse promotii sau achizitionate. Iar marele lor avantaj este ca sunt transferabile.

Poti gasi o multime de magazine care accepta astfel de carduri cadou. Peste tot in lume te poti bucura de reduceri exclusiviste cu ajutorul acestor instrumente. Spre exemplu, chiar in aceasta luna, Amazonul a decis sa ofere si el reduceri prin intermediul acestor instrumente, in perioada de Black Friday. Campania a inceput deja, iar reducerile sunt pana la 80%, in timp ce aceste carduri pot oferi 20% reducere la diverse produse.

Ce alte produse poti gasi la reducere prin astfel de carduri cadou?

Pe langa gama de IT sau componente, poti cumpara o multime de produse, in functie de profilul magazinului care ofera astfel de reduceri. Poti cumpara pe baza acestor carduri produse cosmetice, de cele mai multe ori, servicii de infrumusetare sau imbracaminte si accesorii.

De asemenea, chiar si in cadrul magazinelor Apple mai exista o multime de produse interesante pe care le poti cumpara. Spre exemplu, pentru doar 40 de dolari, poti cumpara boxa portabila New Echo Dot 3RD. Aceasta este listata pe Amazon la pretul de 60 de dolari, asa incat prin intermediul giftcard-ului salvezi 50% din pret.

Carduri SD pentru telefoane sau instrumente de stocare date: harduri externe si stick-uri – de asemenea, pot fi gasite pe magazinele Apple la un pret extrem de accesibil, cu ajutorul acestor instrumente promotionale.

Servicii in baza acelorasi carduri

Unele companii, dupa cum spunea, pot oferi chiar servicii in astfel de campanii promotionale. Te poti juca – obtinand un abonament de gaming sau poti merge la coafor si la spa cu o reducere semnificativa, in baza acestor carduri. De asemenea, poti viziona un film la cineva sau te poti bucura de pachete promotionale la biletele evenimentelor tot prin intermediul a astfel de materiale.

Exista o multime de avantaje de care te poti bucura, avand acces la un giftcard. Invata si tu mai multe detalii despre acestea si utilizeaza-le pentru a-ti face viata mai usoara zi de zi si pentru a ramane cu mai multi bani in portofel la finalul lunii.