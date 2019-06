Începând de astăzi, Orange Money le oferă clienţilor săi serviciul Apple Pay, o modalitate simplă, sigură şi digitală de a face plăți. Cu Apple Pay pe iPhone, Apple Watch, iPad și Mac, clienții pot face cumpărături ușor și rapid în magazine, în aplicații și pe site-urile web.

Securitatea și confidențialitatea se află la baza serviciului Apple Pay, astfel încât, atunci când este folosit un card de debit cu Apple Pay, numerele cardurilor nu sunt stocate pe dispozitiv şi nici pe serverele Apple. În schimb, este atribuit un număr unic al dispozitivului care este criptat și stocat în siguranță în elementul de securitate al dispozitivului utilizat. Fiecare tranzacție este autorizată cu un cod de securitate unic şi alocat dinamic.

”Apple Pay este un serviciu așteptat încă de la început de către utilizatorii Orange Money, motiv pentru care ne bucurăm să le oferim acestora opțiunea de a-și folosi dispozitivele Apple pentru a efectua plăți. Mai mult, am pregătit oferte dedicate pentru clienții care își prelungesc abonamentul sau își deschid un abonament nou de voce mobilă la Orange România” a declarat Șerban Negrescu, Head of Product Management in cadrul Orange Money

Apple Pay este ușor de configurat, iar utilizatorii au acces la ofertele speciale Orange Money în urma obținerii cardurilor de debit.

Cu iPhone și Apple Watch, clienții pot plăti folosind Apple Pay în magazine, restaurante, taxiuri și multe alte locuri în care există un terminal POS contactless, oriunde în lume. Pentru cumpărăturile în aplicații sau pe site-uri web folosind browserul Safari cu Apple Pay, nu este necesar să se completeze manual datele în formularul cardului sau să se introducă în mod repetat informații referitoare la transport sau opțiunile de facturare. Orice achiziție Apple Pay este autentificată doar cu o privire sau o atingere prin Face ID sau Touch ID sau folosind codul de securitate al dispozitivului.

Orange Money este o alternativă digitală la serviciile bancare tradiționale, sigură și ușor de utilizat. Abonaţii Orange România pot deschide un cont online, direct din aplicația mobilă și pot efectua plăți mobile NFC utilizând smartphone-uri sau smartwatch-uri. De asemenea, clienții Orange Money au opțiunea de efectua plăți utilizând cardul de debit Visa virtual sau fizic, pot achita facturi la peste 70 de companii de utilități, face transfer de bani instantaneu prin intermediul numărului de telefon sau către/din orice IBAN din România, pot opta pentru reîncărcarea cartelelor Orange Prepay sau alimentarea contului prin intermediul unui alt card bancar salvat în aplicație, toate gratuit.

Pentru mai multe informații despre Apple Pay http://www.apple.com/apple-pay/

Pentru mai multe informații despre Orange Money www.orange.ro/money/