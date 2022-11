Miercuri, 09.11.2022, în Aula de Festivități a Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava a avut loc Gala Performanței, un eveniment de mare ținută prin care a fost celebrată performanța elevilor care, în anul școlar precedent, au obținut media 10 la examenele naționale. În cadrul proiectului „Povestește și dă mai departe – Călătorie spre succes” organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, finanțat de către Consiliul Județean Suceava, 9 absolvenți de gimnaziu și 12 absolvenți de liceu au fost premiați.

Printre elevii de nota 10 se numără și eleva Tudose Eliza Miruna, absolventă a Școlii gimnaziale „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc care a obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională. De asemenea, eleva a fost admisă prima la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, după o competiție dificilă și plină de provocări, confirmându-și valoarea prin obținerea singurei medii de 10 la admitere. Rețeta succesului a constat în perseverența, determinarea, dorința de autodepășire și modul constant, riguros și serios de a se pregăti pe parcursul anilor de gimnaziu.

Sociabilă și sensibilă, empatică și implicată, responsabilă și flexibilă, energică și cu reale calități de lider, Eliza s-a bucurat de apreciere și respect din partea colegilor și a cadrelor didactice pentru calitățile personale și intelectuale deosebite. Permanenta sa preocupare pentru obținerea unor rezultate foarte bune în pregătirea școlară s-a materializat prin premiile obținute pe parcursul ciclului gimnazial la diferite concursuri școlare și extrașcolare. Printre performanțele obținute se numără:

Premiul I: Concurs Internațional ProLectura, Republica Moldova – etapa internațională; Concurs Național Interdisciplinar „Poveștile cangurului”- etapa națională, inclus în CAEN fără finanțare M.E.N. Anexa 5 de la OMEN nr. 5092/30.08.2019, poziția 140; Concursul ComPer Limba și literatura română – etapa națională organizat în parteneriat cu MEN, Inclus în CAEN fără finanțare MEN. Nr.5092/30.08.2019, secțiunea 3, poz.104;; Euro Junior – English My Love – etapa națională; concursul național Metaforă și culoare în zi de sărbătoare; Tradiție și culoare în satul românesc – etapa regională, inclus în CAER, poz 95/2020; Open Doors for Future – etapa regională, înscris în CAERI 2019, poziția 2194, ediția a VI-a; Sărbătoarea Învierii – spiritualitate şi tradiţii prin ochi de copil – etapa interjudețeană, ediţia a IX -a; Tradiții de Crăciun – etapa județeană, inclus în CAEJ 2019, poz. 5 nr.12311/28.10.2019; Concurs județean Primăvara în ochi de copil, cu participare internațională, Ediția a V-a, Făgăraș;

Premiul II: Concursul Național Cultural Artistic Unirea: libertate și unitate, organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 2018; International Kangaroo Linguistic Contest – English – etapa națională, inclus în CAEN fără finanțare M.E.N. Anexa 2B de la O.M.E. nr. 3066/27.01.2022, poziția 38; Concursul interjudețean Numai poetul… inclus CAERI domeniul cultural-artistic literatură; Concursul interjudețean de Artă – Teologie Icoana din sufletul copilului, Ediția a III-a; Concursul ComPer Matematică organizat în parteneriat cu MEN – etapa județeană

Premiul III: Concursul ComPer Matematică organizat în parteneriat cu MEN- etapa județeană

Mențiuni: Olimpiada de limba și literatura română – etapa județeană, Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică – etapa județeană, Olimpiada Națională ”Gazeta Matematică”, etapa județeană.

Pe lângă aceste rezultate remarcabile, eleva Tudose Eliza Miruna a participat la activitățile derulate în cadrul unor proiecte europene Erasmus+ (proiectele de schimb interșcolar We do STEAM together (STEAM),– mobilitatea din Turcia și Games Of A Lifetime GOAL – mobilitatea din Franța) și s-a implicat în activități e-Twinning: ”My town”, ”English on the Wall” , ”Poverbs and idioms in teaching”.

Așadar, implicarea cu seriozitate în activitățile școlare și extrașcolare, perseverența, adaptabilitatea și autodisciplina demonstrate în gimnaziu indică faptul că Eliza va performa și în calitate de elevă a Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

Profesor Oltea Nistor