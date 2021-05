Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Brodina au descoperit, sâmbătă, în apropierea frontierei de stat, pe direcţia localităţii Falcău, cinci colete cu țigări de contrabandă. În urma inventarierii a rezultat cantitatea de 9.910 de pachete cu țigări, în valoare totală de 116.000 lei.

Țigările au fost ridicată în vederea confiscării. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum şi pentru depistarea tuturor persoanelor implicate şi a documentării întregii activități infracționale, urmând ca la finalul cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.