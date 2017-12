Ieri, un bărbat de 33 de ani, din Suceava, a fost depistat de polițiști în Bazar, în timp ce oferea spre vânzare peste 9.300 de petarde și 23 de baterii de artificii, în greutate de aproximativ 100 de kilograme, cu toate că nu deținea autorizație. De asemenea, polițiștii au identificat ascunse alte aproximativ 2.200 de petarde și 7 baterii de artificii. Întreaga cantitate de articole pirotehnice, în valoare de 5.000 de lei, a fost ridicată pentru cercetări. În cauză a fost întocmit dosar penal.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating